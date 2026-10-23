Стоимость газа на европейских биржах превысила 1070 долларов

ICE: Цена газа в Европе превысила 1070 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Торги ноябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF в Нидерландах открылись у отметки в 1050,6 доллара. По состоянию на 9:37 мск показатель вырос на 2,5% и составил 1071 доллар за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Накануне стоимость газа превысила 1050 долларов впервые с конца декабря 2022 года.

Значительное удорожание природного топлива в Европе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В сентябре цены впервые с декабря 2022 года преодолели порог в 1000 долларов. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца достигла 897,1 доллара, превысив августовский уровень на 20%. Исторический рекорд котировок был зафиксирован в начале весны 2022 года на отметке 3892 доллара за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

Во вторник стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF увеличилась почти до 1043 долларов.

На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении тенденции к высоким ценам на газ на европейском рынке.