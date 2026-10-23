Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
В Тунисе вспыхнули массовые протесты после гибели задержанных
В Тунисе начались столкновения протестующих с полицией
В столице Туниса городе Тунис и ряде других городов начались ожесточенные столкновения недовольных граждан с полицией из-за гибели нескольких человек после задержания правоохранительными органами.
Силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона манифестантов в Эттадхамене, пригороде столицы Туниса. Волнения начались после смерти мужчины, задержанного по подозрению в торговле наркотиками, пишет Al Jazeera.
Родственники погибшего утверждают, что он скончался в результате жестокого обращения со стороны силовиков. Местные издания отмечают, что причиной смерти стало проглатывание наркотиков. Протестующие перекрыли дороги, жгли покрышки и забрасывали полицию камнями. В ответ правоохранители применили спецсредства для защиты участка Национальной гвардии, передает Reuters.
В городе Джебиниана также произошли столкновения после гибели мужчины во время полицейской погони. Участники беспорядков подожгли автомобиль. В прибрежном Сфаксе студенты вышли на улицы из-за смерти девушки от сердечного приступа. Учащиеся обвинили в трагедии службу скорой помощи, которая слишком долго добиралась до пациентки, и призвали к забастовке в местном университете.
Массовые акции протеста проходят на фоне углубляющегося экономического и политического кризиса в стране. В минувшую субботу тысячи граждан приняли участие в крупнейшей за последние годы демонстрации против президента Каиса Саида, обвинив его в подрыве демократии. Кроме того, военный суд приговорил оппозиционного политика Ольфу Хамди к четырем годам тюремного заключения по обвинению в заговоре против государственной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянские правоохранительные органы задержали более 270 человек по итогам двух дней массовых студенческих протестов и беспорядков в Милане. В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании свыше 1,8 тыс. человек во время масштабных акций протеста и столкновений с полицией. Глава столичной полиции Патрис Фор отчитался о задержании 855 человек в ходе беспорядков на массовых протестах в Париже.