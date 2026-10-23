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В Киеве и области ввели экстренные отключения света
ДТЭК: В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии
В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
«Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения», – говорится в сообщении компании, которое передает РИА «Новости».
Осенью в Киеве неоднократно прерывалась работа метрополитена и наземного электротранспорта из-за отключений электроснабжения. Также сообщалось об ограничении работы водопроводных и канализационных сетей.
Длительные отключения электроэнергии наблюдаются и в других регионах страны: Одесской, Винницкой, Волынской и Харьковской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о частичных отключениях электроэнергии в десяти областях на Украине из-за повреждения энергетических объектов.
Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК применил графики аварийного отключения электричества в Киеве после повреждения объекта энергетической инфраструктуры.
Кроме того, депутат Рады Соломия Бобровская рекомендовала украинцам закупить дрова и временно переехать из Киева для подготовки к тяжелому отопительному сезону.