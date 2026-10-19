Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Укрэнерго сообщило об обесточивании 10 областей
Укрэнерго: Десять областей Украины частично остались без электроснабжения
В десяти областях на Украине произошли частичные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
В понедельник «Укрэнерго» сообщило о частичном отключении электроэнергии в десяти украинских регионах в связи с повреждением энергообъектов, передает РИА «Новости».
«Есть новые обесточивания в Волынской, Житомирской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях», – заявили в компании.
Отмечается, что до конца дня в ряде регионов будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго Украины составило графики отключений света после российского удара.
В тот же день на Украине сообщили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме страны.
В пятницу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по украинской инфраструктуре.