Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Подростка задержали за поджог колонки на подмосковной АЗС
В Подмосковье 16-летнего подростка задержали за поджог колонки на АЗС
Сотрудники полиции задержали 16-летнего юношу, устроившего пожар на автозаправочной станции в Балашихе по заданию неизвестных кураторов.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании топливораздаточной колонки на автозаправке, расположенной на Леоновском шоссе в Балашихе, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области. Возгорание оперативно ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и доставили в территориальный отдел 16-летнего жителя Можайского городского округа. «В ходе опроса в присутствии законных представителей молодой человек рассказал, что действовал по указаниям неизвестных, которые связались с ним в одном из мессенджеров и представились сотрудниками органов безопасности», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении задержанного подростка возбуждены уголовные дела об умышленном повреждении имущества и террористическом акте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве завершили расследование уголовного дела против обвиняемого в поджоге квартиры по указанию телефонных мошенников подростка.
Жительнице Саратовской области предъявили обвинение в теракте за поджог служебного автомобиля.
Во вторник троих несовершеннолетних жителей Краснодарского края обвинили в совершении теракта на объектах железнодорожной инфраструктуры.