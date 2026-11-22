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Под Сумы перебросили неопытный отряд беспилотников Нацгвардии Украины
Нацгвардия Украины отправила в Сумскую область отряд спецназначения «Квантум»
Украинское командование направило в Сумскую область сформированный весной отдельный отряд беспилотных систем специального назначения Нацгвардии «Квантум».
Отдельный отряд беспилотных систем специального назначения Нацгвардии Украины «Квантум» переброшен в Сумскую область, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Украинским командованием на сумское направление переброшен отдельный отряд беспилотных систем специального назначения „Квантум“ НГУ, сформированный весной этого года», – сообщил собеседник агентства.
Представитель силовых структур заявил об отсутствии боевого опыта у большинства украинских боевиков. Само подразделение остается недоукомплектованным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее передовые позиции бригады вооруженных сил Украины лишились снабжения в Сумской области.
Также военный эксперт Андрей Марочко заявил о переброске на сумское направление наименее подготовленных отрядов украинской армии.
Кроме того, командование вооруженных сил Украины попыталось удержать продвижение российских войск в Сумской области за счет переброски бывшего танкового батальона.