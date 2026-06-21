ВСУ направили в Сумскую область бригаду боевиков экс-танкового батальона

Tекст: Катерина Туманова

«Для недопущения дальнейшего продвижения «Северян» украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 29 отмбр. Бригада сформирована осенью 2025 года на базе 29-го отдельного танкового батальона», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

При этом наибольшие потери на Сумском направлении ВСУ несут в Шосткинском районе, в районе Бачевска, где продолжаются ожесточенные встречные бои.

В Сумском районе штурмовики продвинулись на 18 участках, а общее продвижение составило до 700 метров. В районе села Новая Сечь ВСУ ожесточенно сопротивляются. В Краснопольском районе «Северяне» продвинулись в лесных массивах в районах Михайловки и Покровки до 300 м.



В Черниговской области, как выяснили бойцы «Севера», прибыл личный состав рот охраны ТЦК из западных областей Украины (Ровненская, Волынская и Ивано-Франковская области), чтобы максимально укомплектовать подразделения на границе с Белоруссией.

На Харьковском направлении штурмовики идут вглубь. За сутки продвижение составило до 100 м. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на десяти участках до 750 метров.

Стрелковые бои идут в лесопосадках близ ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки. На Великобурлукском направлении ожесточенно сражаются в районе Петро-Ивановки, бойцы продвинулись на двух участках до 500 метров.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

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