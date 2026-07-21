ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России»

Центральная избирательная комиссия России утвердила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва от партии «Единая Россия». Решение было принято на заседании ведомства во вторник, передает РИА «Новости».

«Принято единогласно», – заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Документы для заверения списков кандидатов на предстоящих выборах Центризбирком принял 6 июля. Уже 10 июля ведомство утвердило федеральный список из 390 человек, а также перечень из 224 кандидатов по одномандатным округам.

Сам список был сформирован на съезде «Единой России» 28 июня. В него вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, а также Герои России Евгений Поддубный и Владислав Головин.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года указом президента Владимира Путина. Глава государства ранее подчеркивал особую значимость этого внутриполитического события для страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля партия «Единая Россия» сдала в Центризбирком документы на заверение списков кандидатов.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии 28 июня назвал первую «пятерку», с которой партия пойдет на сентябрьские выборы, в нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объявила о запуске процедуры организации осеннего голосования.