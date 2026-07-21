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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    21 июля 2026, 17:24 • Новости дня

    Атака ВСУ вызвала сброс воды из Белгородского водохранилища

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Белгородского водохранилища, сообщил оперштаб региона.

    В результате атак гидротехническое оборудование получило повреждения, сообщается в канале оперштаба в Max.

    «В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища – произошел сброс воды», – говорится в публикации.

    В 2025 году плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. После этого уровень воды в гидротехническом сооружении снизился на один метр.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о продолжительном частичном сбросе воды из-за регулярных атак.

    21 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы

    Власти Индии выразили протест Москве после удара по судну на Украине

    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы
    @ mea.gov.in

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели потребовал объяснений в связи с гибелью четырех индийских моряков в результате якобы российского ракетного удара по торговому судну у побережья Одессы.

    Правительство Индии во вторник заявило решительный протест Москве в связи с гибелью четырех своих граждан, передает India Today.

    Инцидент с грузовым кораблем произошел у побережья Одессы. По данным источников, торговое судно подверглось предполагаемому российскому ракетному удару.

    Во внешнеполитическое ведомство страны был вызван временный поверенный в делах России в Нью-Дели Владимир Ладанов. Дипломату передали категорические возражения и потребовали объяснений случившегося.

    Оценивая гибель членов экипажа, индийские власти заявили: «Эта атака прискорбна».

    Нью-Дели настаивает на выяснении всех обстоятельств трагедии на Украине. Руководство страны требует привлечь к ответственности виновных в смерти индийских моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Индии подтвердили гибель трех своих моряков после удара США по танкеру у берегов Омана.

    В 2024 году Нью-Дели вызвал украинского посла из-за резких высказываний Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

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    21 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области украинский военный ликвидировал двух сослуживцев, которые пытались заманить штурмовые отряды ВС России на заминированную территорию под видом сдачи в плен.

    В районе села Артельное Харьковской области в ходе боестолкновения российские силы ликвидировали группу противника, а один боец первой отдельной бригады территориальной обороны Украины решил сдаться, передает РИА «Новости».

    Представитель силовых структур рассказал, что сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить российских штурмовиков в своей готовности сдаться и вынудить их выйти на заминированный участок местности.

    В июле украинский дрон убил пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ на сумском направлении.

    Месяцем ранее бойцы ВСУ расстреляли вышедшего с белым полотенцем к российским позициям товарища.

    В мае украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким решившим сложить оружие боевым группам.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    20 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России

    Лавров разъяснил кандидату от Сенегала требования России к генсеку ООН

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с сенегальским политиком Маки Салом, претендующим на пост генерального секретаря ООН.

    Переговоры руководителя отечественной дипломатии с африканским политиком прошли в Москве, сообщается на сайте МИД. В ходе диалога стороны обсудили предстоящие выборы руководителя всемирной организации.

    «20 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом», – отметили в министерстве. Представители ведомства уточнили, что гость представил свою программу, а российский министр перечислил требования Москвы к кандидатам.

    В МИД добавили, что участники беседы подтвердили приверженность центральной координирующей роли организации в международных делах.

    В июне глава российского дипведомства провел аналогичную встречу с кандидатом на должность генсека ООН Марией Эспиносой.

    До этого Москва назвала повышение авторитета всемирной организации главным условием для поддержки будущего руководителя.

    При этом Лавров подверг резкой критике работу действующего главы структуры Антониу Гутерриша из-за подыгрывания Западу.

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    20 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой заявления Антонио Таяни об обстоятельствах возвращения итальянских дипломатов на родину.

    По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

    «Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

    В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.

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    20 июля 2026, 21:11 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В честь своего юбилея отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend с новым двигателем.

    «В день 60-летия АвтоВАЗа мы с гордостью даем старт производству обновленной Lada Niva Legend. Легендарный внешний вид остался с нами, но под капотом – совершенно иной характер», – заявили представители компании.

    Автомобиль получил тяговитый мотор объемом 1.8 литра, улучшенную управляемость и современные системы комфорта. В конструкции машины появилось более 350 новых деталей, при этом инженеры бережно сохранили классический облик внедорожника. Цены и доступные комплектации производитель пообещал раскрыть в августе перед началом официальных продаж, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Новый восьмиклапанный двигатель отличается повышенной экономичностью и увеличенным крутящим моментом, что значительно улучшает тяговые характеристики на бездорожье. Средний расход топлива в смешанном цикле снизился почти на один литр и составил девять литров на 100 километров.

    Впервые в истории модели машина оснащена фронтальной водительской подушкой безопасности, установленной в новом рулевом колесе. Для повышения надежности специалисты применили элементы кузова из оцинкованной стали, а также модернизировали трансмиссию и переднюю подвеску. Кроме того, внедорожник укомплектовали вентилируемыми дисковыми тормозами.

    Изменения затронули и эргономику салона: появилась регулируемая рулевая колонка, новый механизм переключения передач и улучшенная шумоизоляция. Автомобиль также обзавелся современной климатической установкой с тихим вентилятором и центральным замком с единым ключом.

    Весной завод направил более 530 млн рублей на модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva. В начале лета компания представила обновленный внедорожник на Петербургском международном экономическом форуме.

    Руководитель автогиганта Максим Соколов анонсировал запуск производства модернизированной модели 20 июля.

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    21 июля 2026, 16:34 • Новости дня
    Армия России нанесла удар по перевозившему грузы для ВСУ иностранному судну

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени, сообщили военкоры.

    Российские войска нанесли удар по судну, задействованному в транспортировке украинских грузов у берегов Одессы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Накануне вечером атаке подверглось судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом.

    Инцидент произошел примерно в 47 километрах от румынского побережья. Корабль следовал из Египта в украинский порт Рени, расположенный в Одесской области. Экипаж судна был успешно эвакуирован.

    Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал произошедшее: «Инцидент является частью войны России против Украины». Днем ранее Министерство обороны России сообщало о поражении четырех судов, которые использовались Киевом в военных целях.

    Накануне Вооруженные силы России уничтожили несколько сухогрузов с военным снаряжением в портах Одессы и Черноморска.

    Днем ранее самолеты и беспилотники поразили два балкера на рейде одесского порта.

    До этого российские военные атаковали пять транспортных судов в момент выгрузки снабжения для украинской армии.

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    21 июля 2026, 12:27 • Новости дня
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Целенаправленные удары украинских войск по коммерческим логистическим центрам в Подмосковье и Тамбовской области могут быть квалифицированы как военное преступление, отметил официальный представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека Тамин Аль-Хитан.

    Подобные действия могут классифицироваться как серьезное нарушение законов ведения конфликта, передает ТАСС.

    Официальный представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека Тамин Аль-Хитан прокомментировал ситуацию с атаками на гражданские объекты.

    «Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – подчеркнул он во время брифинга в Женеве.

    При этом представитель ведомства обратил особое внимание на обязательную необходимость проведения тщательного расследования произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июля логистические центры компании Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил военных за эти удары.

    Руководитель маркетплейса Татьяна Ким объявила о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим сотрудникам.

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    21 июля 2026, 09:59 • Новости дня
    NZZ: Зеленский уволит главкома ВСУ Сырского из-за протестов

    NZZ: Зеленский начал искать замену главкому ВСУ на фоне протестов

    NZZ: Зеленский уволит главкома ВСУ Сырского из-за протестов
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На Украине продолжаются массовые протесты против увольнения министра обороны Михаила Федорова, вынуждая Владимира Зеленского рассматривать возможность смены главнокомандующего армией.

    Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с масштабным политическим кризисом после увольнения главы Минобороны, пишет швейцарская газета NZZ.

    Решение было принято для разрешения конфликта между министром и главкомом ВСУ Александром Сырским, однако оно вызвало волну возмущения. В Киеве и других городах пять дней подряд проходят митинги с требованием вернуть уволенного чиновника и отправить в отставку военного руководителя.

    Протестующие выходят на улицы с картонными табличками, критикуя методы ведения боевых действий действующего главнокомандующего. По информации издания, Зеленский начал проводить консультации с командирами корпусов и бригад, осознав поспешность своего решения. Уволенный министр после встречи с президентом заявил: «Я верю, что все будет хорошо».

    Глава государства, предположительно, предложил бывшему руководителю ведомства должность координатора по оборонным технологиям, от которой тот отказался. Одновременно с этим рассматриваются кандидатуры на пост нового главкома ВСУ. Среди возможных преемников называют генерал-майора Михаила Драпатого, с которым Зеленский недавно провел совещание, а также молодых генералов Андрея Белицкого и Владимира Горбатюка.

    На фоне политической нестабильности продолжаются интенсивные боевые действия. В минувшие выходные Киев подвергся массированному удару баллистическими и крылатыми ракетами. В свою очередь, украинские беспилотники атаковали логистические центры российского онлайн-ретейлера Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области, нанеся ущерб, оцениваемый в миллиард франков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским.

    Возле украинского посольства в Варшаве прошли акции протеста против отставки главы военного ведомства.

    На фоне массовых митингов Владимир Зеленский допустил смену военного руководства страны.

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    20 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима

    МИД Италии сообщил о высылке военного атташе из России

    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима
    @ Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из России военного атташе и его коллеги в ответ на аналогичные действия Рима.

    Таяни заявил, что МИД России решил выдворить военного атташе Италии, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация... выслала из Москвы итальянского военного атташе и его сотрудника», – написал министр в социальной сети X. По словам руководителя ведомства, этот шаг стал зеркальным ответом Москвы.

    Итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Посол России в Риме Алексей Парамонов объяснил данный шаг Рима желанием ограничить влияние России в Италии. Парамонов ответил, что подобные попытки заранее обречены на провал.

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    21 июля 2026, 06:43 • Новости дня
    Пожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
    Пожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Во Владимире в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом начался пожар, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

    «Во Владимире – прилет БПЛА в квартиру многоквартирного дома», – сообщил Авдеев в «Максе».

    По словам губернатора, в момент удара в квартире никого не было. Никто не пострадал.

    На месте работают экстренные службы, организована эвакуация жильцов. Возгорание, охватившее площадь около 25 кв. м, удалось локализовать, открытое горение полностью ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила два атаковавших Севастополь украинских беспилотника.

    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

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    20 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Минфин России приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Российской Федерации объявило о временном прекращении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

    Такое решение принято с целью содействия стабилизации ситуации на финансовом рынке страны. Соответствующее уведомление было опубликовано в официальных материалах на сайте ведомства.

    «Настоящим Минфин России информирует о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении министерства.

    В марте Министерство финансов России приостановило операции с валютой и золотом из-за изменения бюджетного правила.

    В мае ведомство зафиксировало снижение нефтегазовых доходов страны на 38,3% по итогам первых четырех месяцев года.

    При этом высокие весенние цены на нефть компенсировали недополученные доходы января и февраля.

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    21 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ

    Депутат Кирьянов: Ремонтные бригады на российских НПЗ совершают трудовой подвиг

    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решения властей страны и регионов, а также работа ремонтных бригад на местах позволяют России в кратчайшие сроки вводить в строй атакованные противником НПЗ. Специалистам удается оперативно устранять последствия повреждений технологических линий, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее стало известно об улучшении ситуации с производством топлива на российских НПЗ.

    «В последние месяцы Россия столкнулась с очень серьезным вызовом в топливной сфере, который мог бы дестабилизировать экономику на долгое время. Купировать угрозы помогли своевременные усилия руководства страны и регионов. Их решения направлены на обеспечение топливом всех социально значимых объектов, служб, отвечающих за жизнь и комфорт людей по всей стране», – Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    При этом, отдельно собеседник отметил деятельность специалистов, которые непосредственно занимались восстановлением пораженных участков на объектах российских нефтеперерабатывающих предприятий. «Аварийные бригады, инженеры, сварщики, монтажники, другие профильные специалисты сделали возможным введение предприятий в строй в кратчайшие сроки. Они заслуживают самой высокой оценки общества, государственных наград и поощрений. В некотором смысле они совершили настоящий трудовой подвиг», – заметил депутат.

    «В итоге ситуация в топливной сфере в России заметно улучшилась. Государству удалось преодолеть как физические последствия атак, так и панические настроения, которые пытались разогнать в публичной среде», – резюмировал парламентарий.

    Ранее стало известно, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. Объемы оптовых торгов начали расти. На части АЗС очереди сократились, многие операторы вернулись к отпуску топлива потребителям без ограничений.

    К продажам вернулись НПЗ общей мощностью около 40 млн тонн нефти в год. По словам отраслевого источника «Коммерсанта», «пик дефицита, вероятно, уже пройден». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия намерена насытить рынок топливом.

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    21 июля 2026, 03:14 • Новости дня
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные обстреляли ракетами территорию Белгорода и Белгородского округа, сообщает оперштаб Белгородской области.

    «ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    В настоящее время оперативные и аварийные службы занимаются уточнением информации о возможных последствиях атаки на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще 16 пострадали.

    В Белгороде при атаке ВСУ на автомойку один человек погиб и десять пострадали.

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    21 июля 2026, 07:06 • Новости дня
    Мирошник: ВСУ за неделю убили 69 мирных жителей России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За прошедшую неделю от действий украинских военных погибли 69 мирных жителей России, такие данные приводятся в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника.

    За неделю от ударов украинских боевиков пострадали 433 мирных жителя, ранения получили 364 человека, включая 12 несовершеннолетних, 69 человек погибли, включая двух детей, говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Подавляющее большинство трагических инцидентов связано с применением беспилотной авиации. Именно на удары дронов пришлось 97% всех погибших и пострадавших, что составляет 423 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала о гибели 38 мирных жителей за неделю.

    В начале месяца Мирошник приводил аналогичные данные о жертвах украинских ударов. В июне дипломат фиксировал смерть 43 гражданских лиц от действий ВСУ за неделю.

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    21 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    ВС России нанесли новые удары по портам Украины

    В ночь на вторник Вооруженные Силы России продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.

    В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту «Одесса» были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения предназначенных для обеспечения ВСУ грузов, отговорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Накануне сообщалось что ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ.

    Ранее российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта.

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп

    Уже второй пакет спутников группировки «Рассвет» начинает свою работу на околоземной орбите. «Это наглядно показывает быстрые темпы наращивания российской спутниковой группировки», – говорят эксперты и объясняют, в чем важность низкоорбитальных аппаратов и для гражданской сферы, и для успехов российских войск в зоне спецоперации. Подробности

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    Спецслужбы Японии ведут массовую слежку за проживающими в этой стране российскими гражданами. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из попавших в открытый доступ данных из компьютера японского дипломата. Как неизвестным хакерам удалось получить доступ к ним – и почему перед нами явное свидетельство провала японских спецслужб? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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