    Разрыв с Россией лишает Финляндию ресторанов
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Стало известно о боях на востоке Константиновки в ДНР
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе от действий США
    Россия подготовила комплекс мер для депортированных из Латвии 800 россиян
    Более ста граждан ЕС и США попросили убежище в России в 2025 году
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

    США на протяжении нескольких месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам в глубине страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. По данным издания, предоставленные разведданные позволили Киеву поражать важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы. Американская разведка, как сообщается, помогает определить маршрут, высоту и время ударов.

    Украина выбирает цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставляет информацию об их уязвимостях. Служба безопасности Украины, в свою очередь, заявила газете о намерении увеличить число и масштабность ударов по территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах ракетами «Томагавк» вглубь России. Эксперт оценил планы Трампа спросить Киев о целях для ударов ракетами «Томагавк». Владимир Путин заявил, что украинская сторона старается поразить абсолютно мирные российские объекты.

    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже

    Ушаков: Россия в Анкоридже пошла навстречу Киеву

    @ ALEXANDER NEMENOV/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На переговорах, прошедших в Анкоридже, российская сторона выразила готовность к уступкам по вопросам урегулирования ситуации на Украине, передает «Коммерсант».

    Юрий Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин открыто заявил о возможных шагах навстречу и определенных уступках. Ушаков подчеркнул: «Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это».

    По словам помощника президента, эти шаги со стороны Москвы требуют ответной работы США с Евросоюзом и Киевом. Ушаков уточнил, что уступка или шаг навстречу связаны с тем, что американцы должны получить определенные действия от европейских и украинских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что импульс к урегулированию ситуации на Украине, заданный в Анкоридже, сохраняется.

    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Душанбе.

    Глава государства подчеркнул, что «наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию

    Reuters: Вашингтон захотел запретить авиакомпаниям КНР летать в США через Россию

    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США рассматривают инициативу запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при рейсах между Китаем и США, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, предлагается ввести запрет для китайских авиакомпаний «пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов Америки», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что данная инициатива стала ответом на существующую практику, согласно которой авиаперевозчики КНР продолжают использовать российские маршруты, тогда как американским компаниям такие полеты запрещены решениями правительства США. Американские авиакомпании давно критикуют такое положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico отметило, что авиакомпании Евросоюза проигрывают Китаю из-за закрытия российского воздушного пространства. Авиакомпании США потребовали от властей запретить конкурентам из Индии и Китая использовать российские маршруты для перелетов.

    Авиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России

    Авиаэксперт Гусаров: Россия может разрешить спор США и Китая в сфере авиасообщения

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В ответ на давление США в авиасфере Китай может пригрозить отказом от закупок американских самолетов. На фоне спора Вашингтона и Пекина Москва могла бы инициировать трехсторонний полилог для взаимного возобновления авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США пригрозили запретить китайским компаниям использовать для полетов территорию России.

    «Американские авиакомпании уже давно требуют от своих властей решить ситуацию с запретом на пролет в российском воздушном пространстве, благодаря которому китайские авиаперевозчики находятся в более выгодном положении. Бизнес в США не одобряет вмешательство в его деятельность политических аспектов», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Именно этими обстоятельствами вызвана инициатива Белого дома о запрете китайским перевозчикам осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. Но такое решение вопроса нельзя назвать оптимальным. С точки зрения международного воздушного права инициатива Белого дома незаконна. Вашингтон не может диктовать иностранным авиакомпаниям, через какие территории им летать», – отметил он.

    «Единственное, что могут США в этой ситуации – определить для китайских авиаперевозчиков точки входа на свою территорию, которые, впрочем, не имеют железной привязки к маршрутам следования и не являются границами с Россией. К тому же речь идет о кросс-полярных рейсах, что во многом вообще лишает смысла действия американской стороны», – детализировал аналитик.

    «Для США привычно нарушать международные нормы. В отношении России они сделали это уже несколько раз, даже если говорить только об авиационном праве. Но эта инициатива не имеет перспектив по другой причине: Китай просто откажется менять маршруты. Вместо этого Пекин пригрозит Вашингтону ответными мерами. Например, он всегда может купить в рамках многомиллиардного заказа Airbus вместо Boeing», – продолжил спикер.

    «Таким образом, возможно в данном случае имеет место приглашение китайской стороны к переговорам», – пояснил собеседник. В то же время он указал на несколько лицемерный характер поведения американских властей. «Россия несколько раз предлагала США начать восстановление двусторонних отношений с возобновления взаимного авиасообщения. Для наших заокеанских визави это было бы экономически выгодное решение», – напомнил он.

    «Впрочем, в создавшейся ситуации для России тоже могут быть свои плюсы. Например, Москва способна инициировать запуск американо-российско-китайского полилога с тем, чтобы стороны взаимно смягчили санкции и открыли авиасообщения. Это было бы выгодно для всех трех государств», – резюмировал Гусаров.

    Ранее администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. В Вашингтоне заявили, что такая практика ставит американских перевозчиков в невыгодное положение перед конкурентами из Китая, пишет Reuters. Если решение будет принято, оно может затронуть авиакомпании China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern. Инициатива не распространяется на грузовые рейсы.

    В ответ официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики для пассажиров по всему миру. На брифинге в Пекине дипломат отметил, что ограничения Вашингтона на деятельность китайских авиаперевозчиков не помогут развитию транспортных связей между Китаем и США.

    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине

    Постпред США при НАТО сообщил о наличии мощного оружия, пока не переданного Украине

    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон располагает мощными системами вооружения, которые способны нанести значительный ущерб в случае необходимости, подчеркнул американский дипломат на конференции в Риге.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии, заявил о наличии у США ряда мощных средств, которые пока не были переданы Украине, сообщает ТАСС. По словам дипломата, эти вооружения могут быть использованы при необходимости и способны нанести серьезный ущерб.

    Уитакер также отметил, что Вашингтон не фиксирует признаков готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от развития ситуации.

    Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на опасность поставок западного оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что поставка ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа объявила о создании стены дронов, формально заявляя о «защите» от России. Эксперты отмечали, что Евросоюз фактически создает наступательный роботизированный комплекс для атак на Россию, а Украина активно участвует в этом проекте.

    Президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе урегулирования ситуации на Украине. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что возможная передача Киеву американских ракет Tomahawk станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами «Томагавк» формой «понтажа».

    В ходе пресс-концеренции задававший вопрос журналист обратил внимание на то, что Владимир Зеленский позволяет себе громкие заявления, обещая «нанести удары по России «Томагавками», вплоть до Кремля». При этом он допустил оговорку, перепутав слова: вместо «шантаж» произнес «понтаж».

    «Некоторые даже называют это своеобразной формой… понтажа, то есть шантажа», – сказал журналист.

    «Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Дмитриев подтвердил помощь Мелании Трамп в возвращении российской девочки с Украины
    @ SHAWN THEW/EPA/

    Tекст: Денис Тельманов

    Супруга президента США Мелания Трамп оказала содействие в возвращении девочки на родину, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Мелания Трамп сыграла важную роль в возвращении российской девочки с территории Украины к своей семье, пишет ТАСС. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента России по инвестициям Кирилл Дмитриев.

    В сообщении Дмитриев отметил: «В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьей». Он опубликовал этот пост вечером десятого октября.

    Ранее Мелания Трамп направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просила защитить украинских детей и подчеркнула важность международного сотрудничества в вопросах, касающихся детей. Президент России письменно ответил первой леди США, выразив готовность к личному взаимодействию по вопросам детей, находящихся в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий. В черный список украинского сайта включили данные мальчиков и девочек, которых обвинили в нарушении границы и покушении на территориальную целостность страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике заявления Владимира Зеленского о возвращении несовершеннолетних с территории России на Украину, опровергнув указанные цифры.

    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске

    Путин: Россия по вопросу Украины будет придерживаться итогов саммита на Аляске

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оценивает итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже положительно, и сообщил о намерении информировать коллег по СНГ о достигнутых договоренностях, передает ТАСС.

    «У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться, и я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах. Которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», – заявил Путин главам стран СНГ.

    Глава государства добавил, что уже частично ознакомил некоторых лидеров стран СНГ с содержанием переговоров, посвященных украинскому вопросу. По его словам, дальнейшие действия России на этом направлении будут базироваться на принципах, выработанных в ходе саммита на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, каковы перспективы дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    США спрогнозировали сокращение Индией закупок российской нефти
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США рассчитывают, что Индия вскоре сократит импорт российской нефти и переключится на американские поставки, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Бессент напомнил, что США ввели в отношении Индии пошлины. «Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской», – приводит слова Бессента ТАСС. со ссылкой на Fox News.

    Он выразил уверенность, что баланс импорта скоро изменится, и Индия станет «перераспределять» закупки – приобретать больше нефти у США при «сокращение объемов российской нефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары. Вашингтон отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за отказа Нью-Дели снижать закупки нефти из России. Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.

    На заводе по производству взрывчатки в США произошел взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    После ЧП на предприятии по выпуску взрывчатки в Теннесси среди сотрудников есть погибшие и пропавшие, точное число жертв уточняется.

    Взрыв произошел на заводе Accurate Energetic Systems в районе Бакснорт американского штата Теннесси, передает РИА «Новости». По данным телеканала ABC, офис шерифа округа Хамфрис подтвердил факт происшествия и сообщил, что на предприятии работают экстренные службы.

    Шериф Крис Дэвис сообщил, что на данный момент известно о нескольких погибших и пропавших без вести. Он заявил журналистам: «Мы можем подтвердить, что на предприятии Accurate Energy Systems в районе Бакснорт произошел взрыв».

    По информации главы округа, по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести. Точное количество погибших пока не называется.

    Компания Accurate Energetic Systems создана в 1980 году. Она занимается разработкой, производством и хранением взрывчатых веществ для оборонной, аэрокосмической и коммерческой сфер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтеперерабатывающем заводе в городе Эль-Сегундо в Калифорнии прогремел взрыв. В результате взрыва на заводе сталелитейной компании US Steel в Клэртоне подтверждена гибель двух человек. Еще десять человек получили травмы на этом же предприятии. Взрыв разрушил здание завода Northrop Grumman на западе США. Предприятие производит ракетные двигатели. Причины инцидента пока не установлены.

    Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание мирного решения по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами, однако вопрос остается сложным, заявил президент России Владимир Путин журналистам после визита в Таджикистан.

    «Вы понимаете, в чем дело? Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причем мирными средствами. И это непростые вопросы», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Рябков: США не запрашивали агреман для нового посла в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США пока не обращались за согласованием кандидатуры нового американского посла в Москве, и у российской стороны нет информации о возможной замене, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Вашингтон еще не направил официальный запрос на получение агремана для нового американского посла в России, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что у российской стороны пока нет никакой информации о возможном представлении кандидата на этот пост.

    Ранее Рябков заявил об отсутствии договоренностей по встрече с США «по раздражителям».

    В августе посольство США объявило о готовности к переговорам по работе дипломатов в Москве.

    Трамп заявил о «скором» начале переговоров Москвы и Киева

    Трамп выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования текущей ситуации на Украине.

    Трамп выразил надежду на скорое достижение соглашения между Москвой и Киевом по украинскому вопросу. Во время встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом в Белом доме Трамп отметил: «Думаю, мы достигнем этого. Надеюсь, что скоро».

    Он подчеркнул, что ожидает скорого начала переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что уверен в намерении сторон «довольно скоро сесть за стол переговоров» для поиска решения конфликта.

    Владимир Зеленский пообещал выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок ракет Tomahawk на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил нежелание Киева идти на переговоры на фоне провалов ВСУ на фронтах.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что значительная часть ранее достигнутого прогресса по украинскому урегулированию была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Трамп не исключил возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп не исключил введения США дополнительных ограничительных мер против России из-за конфликта на Украине.

    На вопрос о возможности дополнительных санкций Трамп ответил: «Я могу, могу». Он добавил, что США вместе с союзниками «усиливают давление» на Россию, а НАТО, по его словам, также демонстрирует активную позицию, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом Трамп заявил, что происходящее на Украине непосредственно не затрагивает интересы США, однако назвал конфликт «ужасной вещью» и выразил надежду на его скорейшее завершение.

    Трамп подчеркнул, что ни один из его предшественников не смог урегулировать восемь войн за девять месяцев, а ему удалось это сделать. Кроме того, он заявил, что США продают НАТО большое количество вооружения, и, по его оценке, значительная часть этой продукции направляется на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность, что Россия и Украина вскоре приступят к переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Трамп заявлял, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

    Экс-премьер Украины предостерег Трампа от роковой ошибки с Tomahawk

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров считает, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    Азаров заявил, что передача крылатых ракет Tomahawk Киеву будет роковой стратегической ошибкой для Дональда Трампа. Он отметил, что обратился бы к президенту США с просьбой не делать этот шаг, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин Трамп! Вы сейчас совершаете роковую ошибку», – заявил Азаров.

    По словам экс-премьера Украины, последствия передачи Tomahawk затрагивают не только ущерб России, но и статус Трампа как посредника в мирных переговорах.

    Азаров уверен, что подобное решение поставит Трампа в один ряд с европейскими лидерами, которых он назвал врагами, и лишит его роли нейтрального участника переговорного процесса.

    Он подчеркнул, что действия по предоставлению Киеву таких вооружений могут усугубить кризис и затруднить разрешение ситуации дипломатическим путем.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

