Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.13 комментариев
Профессор Джеффри Сакс считает, что Россия сможет реализовать все ключевые задачи спецоперации на Украине, включая контроль над территориями и нейтральный статус страны.
Россия победит в конфликте на Украине и достигнет всех своих целей, заявил американский экономист и аналитик, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью итальянской газете Il Fatto quotidiano, передает ТАСС.
По его словам, «Россия выиграет войну, в том плане, что достигнет свои основные цели: установит контроль над территорией, добьется нейтрального статуса Украины, которая не войдет в НАТО, не позволит размещения военных НАТО после прекращения боевых действий».
Сакс отметил, что при отсутствии мирного соглашения Москва может продолжить продвижение, в том числе на Одесскую и другие области Украины. Эксперт добавил, что определенная ответственность за достижение мира лежит на европейских лидерах, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.
По мнению Сакса, лидеры Европы должны честно объяснить своим гражданам, что Россия не собирается нападать на Европу, а мир с Москвой возможен на основе дипломатии. Он подчеркнул, что наибольшая ответственность за нарушение Минских соглашений лежит на Германии и США, и именно Германия должна сыграть ключевую роль в восстановлении мира, а Италия могла бы поддержать Берлин в этом процессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода украинских войск из Донбасса.
Президент России Владимир Путин заявил, что темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований из региона.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что вопросы о дате и месте следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине остаются открытыми.