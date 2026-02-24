Профессор Сакс спрогнозировал достижение Россией всех целей на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия победит в конфликте на Украине и достигнет всех своих целей, заявил американский экономист и аналитик, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью итальянской газете Il Fatto quotidiano, передает ТАСС.

По его словам, «Россия выиграет войну, в том плане, что достигнет свои основные цели: установит контроль над территорией, добьется нейтрального статуса Украины, которая не войдет в НАТО, не позволит размещения военных НАТО после прекращения боевых действий».

Сакс отметил, что при отсутствии мирного соглашения Москва может продолжить продвижение, в том числе на Одесскую и другие области Украины. Эксперт добавил, что определенная ответственность за достижение мира лежит на европейских лидерах, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

По мнению Сакса, лидеры Европы должны честно объяснить своим гражданам, что Россия не собирается нападать на Европу, а мир с Москвой возможен на основе дипломатии. Он подчеркнул, что наибольшая ответственность за нарушение Минских соглашений лежит на Германии и США, и именно Германия должна сыграть ключевую роль в восстановлении мира, а Италия могла бы поддержать Берлин в этом процессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода украинских войск из Донбасса.

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований из региона.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что вопросы о дате и месте следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине остаются открытыми.