Губернатор предложил главе Саратова пост вице-губернатора области

Губернатор Бусаргин предложил главе Саратова Исаеву пост вице-губернатора области

Tекст: Елизавета Шишкова

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что вице-губернатор Михаил Орлов ушел в отставку по собственному желанию. Глава региона выразил благодарность Орлову за работу и предложил ему должность советника губернатора, отметив его опыт в социальной сфере и образовании, передает РИА «Новости».

Бусаргин также рассказал, что предложил занять пост вице-губернатора действующему главе Саратова Михаилу Исаеву. По словам губернатора, Исаев обладает значительным опытом работы в администрации Саратова, Энгельсского района, а также в областной думе, Совете Федерации и Государственной думе.

Глава региона подчеркнул, что считает Исаева самым подготовленным кандидатом на эту должность в регионе. Бусаргин выразил уверенность, что Исаев проявит трудолюбие и порядочность и внесет вклад в развитие области.

