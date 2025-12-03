Суд Москвы заочно приговорил Бориса Акунина к 15 годам лишения свободы

Tекст: Денис Тельманов

Мировой суд Москвы вынес окончательный приговор писателю Борису Акунину (Григорию Чхартишвили), признанному иноагентом и включенному в перечень террористов и экстремистов в России, сообщает ТАСС.

Суд увеличил срок наказания на один год по сравнению с ранее назначенными четырнадцатью годами колонии.

«Суд постановил назначить Чхартишвили наказание в виде лишения свободы на срок один год. Путем полного присоединения наказания окончательно назначить Чхартишвили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет колонии», – приводит агентство решение суда.

Первый заочный приговор, вынесенный Борису Акунину, предусматривал четырнадцать лет колонии. Теперь срок увеличен до пятнадцати лет строгого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, писателю Борису Акунину грозило увеличение срока на один год из-за обвинений в уклонении от обязанностей иноагента.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу.

