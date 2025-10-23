Утверждено обвинение против Акунина по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Борису Акунину утвердили обвинение по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Tекст: Мария Иванова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении писателя Бориса Акунина, передает ТАСС.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Григория Чхартишвили, известного как Борис Акунин. Писателю заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК России.

«Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Григория Чхартишвили (псевдоним – Борис Акунин). Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно материалам дела, Акунин, будучи дважды привлеченным в течение одного года к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП России, с февраля по август разместил в социальной сети на своем канале не менее 76 публикаций без необходимых пометок об иностранном агентстве или касающихся деятельности иностранного агента.

Напомним, 14 июля Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма.

Таганский райсуд Москвы решил не помещать под арест заочно писателя Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) по делу о нарушении правил деятельности иноагента.

Между тем в конце лета книжные магазины и онлайн-площадки устраивали финальные распродажи книг иноагентов из-за вступления в силу новых ограничений.