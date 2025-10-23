Утверждено обвинение против Акунина по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иностранного агента, обвинительное заключение по которому утвердила прокуратура Москвы.
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении писателя Бориса Акунина, передает ТАСС.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Григория Чхартишвили, известного как Борис Акунин. Писателю заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК России.
«Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Григория Чхартишвили (псевдоним – Борис Акунин). Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», – говорится в сообщении пресс-службы.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно материалам дела, Акунин, будучи дважды привлеченным в течение одного года к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП России, с февраля по август разместил в социальной сети на своем канале не менее 76 публикаций без необходимых пометок об иностранном агентстве или касающихся деятельности иностранного агента.
Напомним, 14 июля Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма.
Таганский райсуд Москвы решил не помещать под арест заочно писателя Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) по делу о нарушении правил деятельности иноагента.
Между тем в конце лета книжные магазины и онлайн-площадки устраивали финальные распродажи книг иноагентов из-за вступления в силу новых ограничений.