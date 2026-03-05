СМИ сообщили о начале наземной операции курдов в Иране

Tекст: Катерина Туманова

По словам официального представителя, курдские бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали занимать боевые позиции на территории Ирана еще в понедельник.

«Наземные военные операции курдских сил против Ирана начались уже с полуночи 2 марта», – сообщил чиновник телеканалу i24NEWS.

Он добавил, что иранские силы эвакуировали приграничный город Мариван 3 марта и начали создавать оборонительные позиции в этом районе и вокруг него. Тысячи солдат PJAK уже дислоцированы в горных районах Ирана, особенно в районе горного хребта Загрос.

В состав PJAK входят два вооруженных формирования: YRK (Подразделения самообороны Восточного Курдистана) и HPJ (Отряды женской самообороны), которые, по словам чиновника, созданы по образцу курдских формирований в Сирии.

Подобные заявлении появились после высказываний в Вашингтоне о том, что США рассматривают курдские группировки в качестве потенциальных партнеров в усилиях по оказанию давления на иранский режим.

По данным CNN, ЦРУ изучает планы по вооружению курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.

Тем временем издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, чтобы обсудить продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном и возможные дальнейшие шаги.

Газета Wall Street Journal добавила, что администрация Трампа готова поддержать вооруженные группировки внутри Ирана.

Халил Надири, представитель Партии свободы Курдистана (ПАК), базирующейся в полуавтономном курдском регионе на севере Ирака, заявил в среду, что часть их сил переместилась в районы вблизи иранской границы в провинции Сулеймания и находится в режиме ожидания, сообщает Arab News.

Washington Post со ссылкой на Associated Press пишет, что курдские группировки заявляют о готовности присоединиться к борьбе против режима Ирана при поддержке США после того, как Вашингтон обратился к иракским курдам с просьбой поддержать их.