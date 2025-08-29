Стало известно об исчезновении книг иноагентов из магазинов

Книжные магазины прекратили продавать книги иноагентов из-за нового закона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крупные книжные магазины и популярные онлайн-площадки начали распродавать последние экземпляры произведений авторов, признанных в России иноагентами, сообщает ТАСС.

В большинстве крупных книжных магазинов Москвы такие книги уже распроданы, а новые партии поступать не будут. В некоторых сетях произведения иноагентов еще доступны, но их собираются изъять из продажи с началом сентября.

Сотрудники магазинов уточняют, что оставшиеся книги иноагентов выставлены на полках с соответствующей пометкой. Один из сотрудников крупнейшего столичного магазина отметил: «Книг иноагентов у нас больше нет, они были отозваны в связи со сложившейся ситуацией».

Российский книжный союз напомнил, что с 1 сентября вступает в силу закон, запрещающий иноагентам вести просветительскую и образовательную деятельность. Магазины, реализующие их книги, лишатся государственной поддержки, статуса социального предпринимателя и доступа к рынку школьных и библиотечных поставок. Они также не смогут рассчитывать на муниципальное софинансирование и льготы по аренде и рекламе.

Крупные книжные интернет-магазины также активно продают остатки подобных изданий. Сейчас книги авторов-иноагентов доступны в онлайне со скидками от 30% до 50%.

