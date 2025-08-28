  • Новость часаЕврокомиссия признала нефтепровод «Дружба» важным объектом для энергобезопасности ЕС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины новым оружием
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    Умер бывший глава подразделения «Альфа» генерал-майор Канакин
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию
    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
    Politico: Французы готовятся к масштабным забастовкам и акциям протеста
    В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    28 августа 2025, 14:40 • Общество

    Чем опасен запрет на исполнение песен иноагентов

    Чем опасен запрет на исполнение песен иноагентов
    @ Pavel Kashaev, Anton Belitsky, Anatoly Lomohov//Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими.

    Госсовет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям полуострова установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов. Об этом сообщил глава Госсовета Владимир Константинов.

    «Аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные действия, чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны», – пишет Константинов в своем Telegram-канале.

    В частности, как пояснил политик, желающим выступать на открытых площадках города или района республики уличным артистам рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные иноагентами.

    «В ближайшее время мы также инициируем рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований Республики Крым. Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом», – добавил Константинов.

    Ранее крымские депутаты подготовили обращение в Госдуму, чтобы инициировать в России запрет на публичное использование произведений, созданных иноагентами или гражданами недружественных государств.

    В эфире телеканала «Россия 24» Константинов подробнее высказался о предлагаемом запрете. «Суть в том, что нам нужно запретить им зарабатывать здесь, находясь [при этом] на враждебной для нас территории, в странах, которые хотят уничтожить нашу страну, и получать деньги отсюда. Вот об этом речь».

    По его словам, после анализа творческих произведений иноагентов эксперты не нашли в них никакой ценности. Наоборот, они являются «вредными», особенно для детей и молодежи. В случае запрета на воспроизведение таких композиций «мы ничего не потеряем, а серьезно выиграем».

    Напомним, осенью 2023 года ВЦИОМ выяснил: 61% россиян считают иноагентов предателями, которые за деньги работают против России. Однако на вопрос о том, изменится ли их отношение, если иноагентом объявят любимого артиста, 47% респондентов ответили, что перестанут смотреть его выступления или будут делать это реже. Для 42% опрошенных этот статус ничего не изменит, а около 2% признались, что начнут интересоваться творчеством знаменитости даже больше.

    «Я прекрасно понимаю мотивы крымских законодателей и разделяю их. Несмотря на то что среди иноагентов есть талантливые люди, их поступки, их отношение к России, их слова, направленные против нашей страны, народа и армии, лично для меня перечеркнули их большое творчество», – считает журналист Андрей Афанасьев.

    «Мне как слушателю не удается отделить творчество от личности музыкантов. Когда я слышу песни группы "Би-2" (ее солист Егор Бортник* признан иноагентом) или Юрия Шевчука (лидера группы "ДДТ", которого некоторые общественные деятели неоднократно призывали объявить иноагентом), я уже не могу сосредоточиться на музыке. Вместо этого сразу же вспоминаются их высказывания о наших героях, нашем горе и нашей стране», – добавил собеседник.

    По его словам, без извинений и покаяния, без изменения отношения к происходящим в России событиям у артистов-иноагентов не должно быть возможностей «зарабатывать деньги в нашей стране».

    Политолог Алексей Нечаев также согласен с тем, что иноагенты не должны зарабатывать в России. Однако, по его мнению, этот вопрос относится к иной отрасли права и не затрагивает деятельность уличных музыкантов, исполняющих популярные песни. Он также считает, что «если какие-то исполнители отвернулись от народа, тогда народ имеет право на отчуждение их песен в свою, народную, собственность».

    «С одной стороны, мы возмущаемся, когда уличным музыкантам в Одессе и Львове запрещают исполнять хиты российских артистов – как современных, так и предыдущих эпох, включая Владимира Высоцкого и Виктора Цоя. А с другой – предлагаем запретить уличным музыкантам в Крыму исполнять, скажем, песню "Полковнику никто не пишет" из фильма "Брат-2" на том основании, что участники группы "Би-2" признаны иноагентами. И признаны, надо сказать, обоснованно. Но причем здесь песня?» – добавляет эксперт.

    По его словам, российским парламентариям не стоит копировать практику украинских депутатов из Рады, так как это повлечет за собой дополнительную рекламу иноагентов (а не их творчества), а также может привести к различным конфликтам в публичной сфере.

    «Представим ситуацию: участник СВО приехал в отпуск и попросил уличного музыканта исполнить "запрещенную" песню, но получил отказ. Окружающие снимают это на видео, которое спустя время тиражируется в соцсетях, а затем СМИ публикуют новости с таким заголовком: "Ялтинский музыкант отказал участнику СВО в исполнении песни из "Брата-2". Это же скандал на ровном месте с неприятными для всех последствиями»,

    – полагает собеседник. «В том же фильме под те же песни звучит легендарная фраза в исполнении Виктора Сухорукова в адрес бандеровцев: "Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!" Для многих эта фраза стала символом воссоединения Крыма с Россией. Также есть масса песен, которые связаны с важными историческими и личными воспоминаниями россиян. И как быть с этим пластом нашей культуры? Вычеркнуть?» – рассуждает Нечаев.

    «Что касается уличных музыкантов, то такой запрет – это как-то не по-русски, а по-украински. Это на Украине все запрещают. Песни иноагентов могут звучать, но платить самим иноагентам ничего не надо. А что касается запрета на издание книг, то это уже вопрос роялти и пропаганды. Полагаю, что по поводу книг решение о запрете было правильным», – отметил политолог Павел Данилин, призвав разделять культурную, научную и пропагандистскую деятельность.

    В свою очередь, политолог Алексей Мартынов напомнил, что многие из тех, кто «заслуженно получил статут иноагента», «продолжают получать авторские отчисления от российского потребителя». «Дискуссия об этом идет давно, но пока не очень понятно, как из базовых основ авторского права вычленить категорию музыкантов-иноагентов», – сказал собеседник.

    Эксперт отметил, что если музыка артиста-иноагента звучит в ресторанах, на концертах, пляжах, в радиоэфире, то должны идти отчисления в Российское авторское общество. «С точки зрения эмоций, эта история понятная и поддерживается многими гражданами. Но на уровне права возникает коллизия. Юридическая сторона вопроса требует не эмоционального, а четкого определения», – подчеркивает Мартынов.

    На эмоциях, полагает спикер, можно дойти до повторения украинского опыта или запретить, например, прослушивание опер Рихарда Вагнера – лишь на том основании, что он был любимым композитором Адольфа Гитлера, хотя известный композитор умер еще до рождения фюрера.

    Эксперт также задается вопросом, как быть с любимым многими фильмом «Брат-2», где звучит музыка группы «Би-2» и сами музыканты появляются в кадре. «Фильм ведь создавался, когда солист группы не был иноагентом. То, что он создает сейчас, мало кому интересно, основные хиты группы – из прошлого. И что, мы зачеркнем это прошлое? Как здесь быть?» – добавляет эксперт.

    «Это вопрос не только сложной этической дилеммы, но и отношения к различным видам цензуры. Главный вопрос заключается в том, стоит ли отделять творение от творца и следует ли запрещать талантливые произведения, которые не связаны с политикой»,

    – считает политолог Александр Асафов. По мнению эксперта, существующее для иноагентов требование маркировки справляется со своей задачей, но это осложнено в случае аудиовизуальной трансляции. «Представьте – звучит какая-то песня, а перед исполнением металлический голос говорит, что "данное произведение создано иноагентом". В случае новостного, политизированного и прочего контента это помогло. Шильдик дает понять, кто с нами разговаривает», – подчеркивает Асафов.

    По его словам, если исполнители не принесли извинений, не раскаялись публично, не помогают ни армии, ни оказавшимся в трудной ситуации из-за украинских атак жителям новых российских, а также приграничных регионов, подобный запрет был бы справедливым.

    «Может быть, это не та мера, о которой думает региональный законодатель, но что-то надо делать, мы не можем быть нейтральными к людям, буквально изрыгающим ненависть в наш адрес. Мы должны выносить оценку и как-то предупреждать слушателей, кто исполнитель. В конце концов, в данном случае должна быть не только правовая, но и общественная оценка», – полагает Асафов.

    Политолог считает, что впереди предстоят содержательные дискуссии общества и законодателей по этому непростому вопросу. «С трансляцией артистов-иноагентов надо что-то делать. Потому что их творчество, будучи свежим, так или иначе содержит элементы их позиции, несмотря на то что это песни, книги, рассказы или лекции, вроде бы не связанные с политикой или оценкой нынешней ситуации. Но тем не менее это происходит», – добавил спикер.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    Главное
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Стармер сообщил о повреждении здания Британского совета в Киеве
    Bloomberg сообщило о замене посла Украины в США в угоду Трампу
    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
    Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы
    В РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    Напавший на полицейских в Москве мужчина был под наркотиками

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасен запрет на исполнение песен иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    Перейти в раздел

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский решил пощадить детей

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации