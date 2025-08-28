Чем опасен запрет на исполнение песен иноагентов

Tекст: Андрей Резчиков

Госсовет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям полуострова установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов. Об этом сообщил глава Госсовета Владимир Константинов.

«Аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные действия, чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны», – пишет Константинов в своем Telegram-канале.

В частности, как пояснил политик, желающим выступать на открытых площадках города или района республики уличным артистам рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные иноагентами.

«В ближайшее время мы также инициируем рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований Республики Крым. Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом», – добавил Константинов.

Ранее крымские депутаты подготовили обращение в Госдуму, чтобы инициировать в России запрет на публичное использование произведений, созданных иноагентами или гражданами недружественных государств.

В эфире телеканала «Россия 24» Константинов подробнее высказался о предлагаемом запрете. «Суть в том, что нам нужно запретить им зарабатывать здесь, находясь [при этом] на враждебной для нас территории, в странах, которые хотят уничтожить нашу страну, и получать деньги отсюда. Вот об этом речь».

По его словам, после анализа творческих произведений иноагентов эксперты не нашли в них никакой ценности. Наоборот, они являются «вредными», особенно для детей и молодежи. В случае запрета на воспроизведение таких композиций «мы ничего не потеряем, а серьезно выиграем».

Напомним, осенью 2023 года ВЦИОМ выяснил: 61% россиян считают иноагентов предателями, которые за деньги работают против России. Однако на вопрос о том, изменится ли их отношение, если иноагентом объявят любимого артиста, 47% респондентов ответили, что перестанут смотреть его выступления или будут делать это реже. Для 42% опрошенных этот статус ничего не изменит, а около 2% признались, что начнут интересоваться творчеством знаменитости даже больше.

«Я прекрасно понимаю мотивы крымских законодателей и разделяю их. Несмотря на то что среди иноагентов есть талантливые люди, их поступки, их отношение к России, их слова, направленные против нашей страны, народа и армии, лично для меня перечеркнули их большое творчество», – считает журналист Андрей Афанасьев.

«Мне как слушателю не удается отделить творчество от личности музыкантов. Когда я слышу песни группы "Би-2" (ее солист Егор Бортник* признан иноагентом) или Юрия Шевчука (лидера группы "ДДТ", которого некоторые общественные деятели неоднократно призывали объявить иноагентом), я уже не могу сосредоточиться на музыке. Вместо этого сразу же вспоминаются их высказывания о наших героях, нашем горе и нашей стране», – добавил собеседник.

По его словам, без извинений и покаяния, без изменения отношения к происходящим в России событиям у артистов-иноагентов не должно быть возможностей «зарабатывать деньги в нашей стране».

Политолог Алексей Нечаев также согласен с тем, что иноагенты не должны зарабатывать в России. Однако, по его мнению, этот вопрос относится к иной отрасли права и не затрагивает деятельность уличных музыкантов, исполняющих популярные песни. Он также считает, что «если какие-то исполнители отвернулись от народа, тогда народ имеет право на отчуждение их песен в свою, народную, собственность».

«С одной стороны, мы возмущаемся, когда уличным музыкантам в Одессе и Львове запрещают исполнять хиты российских артистов – как современных, так и предыдущих эпох, включая Владимира Высоцкого и Виктора Цоя. А с другой – предлагаем запретить уличным музыкантам в Крыму исполнять, скажем, песню "Полковнику никто не пишет" из фильма "Брат-2" на том основании, что участники группы "Би-2" признаны иноагентами. И признаны, надо сказать, обоснованно. Но причем здесь песня?» – добавляет эксперт.

По его словам, российским парламентариям не стоит копировать практику украинских депутатов из Рады, так как это повлечет за собой дополнительную рекламу иноагентов (а не их творчества), а также может привести к различным конфликтам в публичной сфере.

«Представим ситуацию: участник СВО приехал в отпуск и попросил уличного музыканта исполнить "запрещенную" песню, но получил отказ. Окружающие снимают это на видео, которое спустя время тиражируется в соцсетях, а затем СМИ публикуют новости с таким заголовком: "Ялтинский музыкант отказал участнику СВО в исполнении песни из "Брата-2". Это же скандал на ровном месте с неприятными для всех последствиями»,

– полагает собеседник. «В том же фильме под те же песни звучит легендарная фраза в исполнении Виктора Сухорукова в адрес бандеровцев: "Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!" Для многих эта фраза стала символом воссоединения Крыма с Россией. Также есть масса песен, которые связаны с важными историческими и личными воспоминаниями россиян. И как быть с этим пластом нашей культуры? Вычеркнуть?» – рассуждает Нечаев.

«Что касается уличных музыкантов, то такой запрет – это как-то не по-русски, а по-украински. Это на Украине все запрещают. Песни иноагентов могут звучать, но платить самим иноагентам ничего не надо. А что касается запрета на издание книг, то это уже вопрос роялти и пропаганды. Полагаю, что по поводу книг решение о запрете было правильным», – отметил политолог Павел Данилин, призвав разделять культурную, научную и пропагандистскую деятельность.

В свою очередь, политолог Алексей Мартынов напомнил, что многие из тех, кто «заслуженно получил статут иноагента», «продолжают получать авторские отчисления от российского потребителя». «Дискуссия об этом идет давно, но пока не очень понятно, как из базовых основ авторского права вычленить категорию музыкантов-иноагентов», – сказал собеседник.

Эксперт отметил, что если музыка артиста-иноагента звучит в ресторанах, на концертах, пляжах, в радиоэфире, то должны идти отчисления в Российское авторское общество. «С точки зрения эмоций, эта история понятная и поддерживается многими гражданами. Но на уровне права возникает коллизия. Юридическая сторона вопроса требует не эмоционального, а четкого определения», – подчеркивает Мартынов.

На эмоциях, полагает спикер, можно дойти до повторения украинского опыта или запретить, например, прослушивание опер Рихарда Вагнера – лишь на том основании, что он был любимым композитором Адольфа Гитлера, хотя известный композитор умер еще до рождения фюрера.

Эксперт также задается вопросом, как быть с любимым многими фильмом «Брат-2», где звучит музыка группы «Би-2» и сами музыканты появляются в кадре. «Фильм ведь создавался, когда солист группы не был иноагентом. То, что он создает сейчас, мало кому интересно, основные хиты группы – из прошлого. И что, мы зачеркнем это прошлое? Как здесь быть?» – добавляет эксперт.

«Это вопрос не только сложной этической дилеммы, но и отношения к различным видам цензуры. Главный вопрос заключается в том, стоит ли отделять творение от творца и следует ли запрещать талантливые произведения, которые не связаны с политикой»,

– считает политолог Александр Асафов. По мнению эксперта, существующее для иноагентов требование маркировки справляется со своей задачей, но это осложнено в случае аудиовизуальной трансляции. «Представьте – звучит какая-то песня, а перед исполнением металлический голос говорит, что "данное произведение создано иноагентом". В случае новостного, политизированного и прочего контента это помогло. Шильдик дает понять, кто с нами разговаривает», – подчеркивает Асафов.

По его словам, если исполнители не принесли извинений, не раскаялись публично, не помогают ни армии, ни оказавшимся в трудной ситуации из-за украинских атак жителям новых российских, а также приграничных регионов, подобный запрет был бы справедливым.

«Может быть, это не та мера, о которой думает региональный законодатель, но что-то надо делать, мы не можем быть нейтральными к людям, буквально изрыгающим ненависть в наш адрес. Мы должны выносить оценку и как-то предупреждать слушателей, кто исполнитель. В конце концов, в данном случае должна быть не только правовая, но и общественная оценка», – полагает Асафов.

Политолог считает, что впереди предстоят содержательные дискуссии общества и законодателей по этому непростому вопросу. «С трансляцией артистов-иноагентов надо что-то делать. Потому что их творчество, будучи свежим, так или иначе содержит элементы их позиции, несмотря на то что это песни, книги, рассказы или лекции, вроде бы не связанные с политикой или оценкой нынешней ситуации. Но тем не менее это происходит», – добавил спикер.