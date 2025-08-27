Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста и блогера Майкла Наки*, признанного в России иностранным агентом, на 45 тыс. рублей за нарушение закона о деятельности иноагентов, передает ТАСС.
Суд пояснил: «Постановлением Таганского суда Москвы Наки оштрафован на 45 тыс. рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)».
Также на такую же сумму были оштрафованы и другие иноагенты: Андрей Аксенов, Фидель Агумав, Павел Каныгин* и Алексей Барановский.
Ранее Майкл Наки уже получал административное наказание за аналогичное нарушение – тогда суд назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.
Журналист находится за пределами России и объявлен в международный розыск. Ранее его приговорили заочно к 11 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом