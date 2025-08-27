Суд Москвы оштрафовал Майкла Наки на 45 тыс. рублей

Суд назначил Майклу Наки штраф в 45 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Tекст: Мария Иванова

Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста и блогера Майкла Наки*, признанного в России иностранным агентом, на 45 тыс. рублей за нарушение закона о деятельности иноагентов, передает ТАСС.

Суд пояснил: «Постановлением Таганского суда Москвы Наки оштрафован на 45 тыс. рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)».

Также на такую же сумму были оштрафованы и другие иноагенты: Андрей Аксенов, Фидель Агумав, Павел Каныгин* и Алексей Барановский.

Ранее Майкл Наки уже получал административное наказание за аналогичное нарушение – тогда суд назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Журналист находится за пределами России и объявлен в международный розыск. Ранее его приговорили заочно к 11 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

