Песков заявил о расколе киевского режима из-за коррупции

Tекст: Ольга Иванова

Киевский режим сталкивается с серьезным коррупционным кризисом, который развернулся вокруг финансовой помощи, выделенной США и странами Европы, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Режим трещит по швам на почве коррупции вокруг денег, которые давали американцы и европейцы. Клубок такой, гремучая смесь. Всем есть над чем задуматься. Не думаю, что кто-то может спрогнозировать, что будет завтра в Киеве».

Песков отметил, что в Европе и США теперь возникает все больше вопросов по поводу дальнейшей поддержки Киева, поскольку коррупционные скандалы подрывают доверие к нынешним властям Украины. По его словам, в настоящее время развивается беспрецедентный политический кризис на Украине. Представитель Кремля считает, что прогнозы дальнейшей судьбы киевских властей невозможны на фоне столь неопределенной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщила, что расследование может осложнить положение Андрея Ермака. Переговоры с участием Украины, России и европейских государств при посредничестве США могут быть сорваны из-за этого расследования.

Антикоррупционные органы Украины провели следственные действия у Ермака утром в пятницу.

В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за коррупционного скандала.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.