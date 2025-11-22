Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.13 комментариев
Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил делегацию Украины для переговоров по мирному соглашению, ее возглавит Андрей Ермак.
Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины и директивы для переговоров по мирному соглашению, передает ТАСС. Возглавит делегацию глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Из текста указа следует, что в состав переговорной группы вошли девять человек. Помимо Ермака, включены секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в перечень террористов и экстремистов в России), начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, зампредседателя СБУ Александр Поклад и советник главы офиса Зеленского Александр Бевз.
«Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации по шагам по окончанию войны», – сообщили в офисе Зеленского.
Ранее глава СНБО Украины Умеров объявил о начале консультаций США и Украины по мирному плану в Швейцарии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план урегулирования, или Киев может продолжать боевые действия.
Представители США и Украины провели консультации по предложенному Вашингтоном плану урегулирования конфликта.
Президент России Владимир Путин сообщил, что пауза в урегулировании конфликта связана с отказом Киева от мирной инициативы Дональда Трампа. Путин также назвал нынешнее руководство на Украине преступной группировкой, которая которая сидит на «золотых горшках» и не думает о народе.