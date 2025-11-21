Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Украина провела переговоры с США по мирному плану
В Киеве состоялись консультации между украинскими и американскими представителями по предложенному Вашингтоном плану урегулирования конфликта, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Встреча представителей Украины с делегацией Соединенных Штатов по вопросу американского плана урегулирования конфликта прошла в Киеве, передает ТАСС.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о продолжении консультаций, которые начались накануне. Он отметил, что проводил переговоры с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.
От Украины во встрече участвовали первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.
Умеров подчеркнул: «Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует свою позицию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили план урегулирования конфликта на Украине, по которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала информации о готовности Киева вести переговоры по мирному плану Дональда Трампа.
По данным WSJ Украина исключила из документа пункт об ответственности за коррупцию при использовании внешней помощи.