Украина провела переговоры с США по мирному плану

Умеров сообщил о переговорах Киева с США по мирному плану

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча представителей Украины с делегацией Соединенных Штатов по вопросу американского плана урегулирования конфликта прошла в Киеве, передает ТАСС.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о продолжении консультаций, которые начались накануне. Он отметил, что проводил переговоры с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

От Украины во встрече участвовали первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

Умеров подчеркнул: «Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует свою позицию».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили план урегулирования конфликта на Украине, по которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала информации о готовности Киева вести переговоры по мирному плану Дональда Трампа.

По данным WSJ Украина исключила из документа пункт об ответственности за коррупцию при использовании внешней помощи.



