Зеленский: Документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «фактически готов к финализации на высшем уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины». Зеленский отметил, что украинская сторона вместе с американскими коллегами обсудила документы, связанные с восстановлением и экономическим развитием страны, передает ТАСС.

Кроме того, обсуждались сложные вопросы, касающиеся базовой рамки для окончания конфликта. Секретарь СНБО Рустем Умеров проинформировал о результатах переговоров украинской делегации во Франции, где были представлены возможные варианты финализации данного документа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что документ, подписанный в Париже странами Запада и Киевом, предусматривает формирование многонациональных сил на Украине с целью дальнейшей милитаризации региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Брюссель намерены использовать положения парижской декларации в качестве основы для мирного урегулирования конфликта на Украине. В западном издании усомнились в самостоятельности Евросоюза, указав на унизительный характер просьб о гарантиях безопасности для европейских войск у США.

При этом совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече в Париже подписала только часть участников, а США отказались поддержать этот документ.