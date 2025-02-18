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Очевидцы заявили о расстреле мирных жителей наемниками в Курской области
Очевидцы сообщили о расстреле наемниками мирных жителей в приграничье Курска
В приграничных районах Курской области иностранные наемники расстреливали мирных жителей, среди которых была беременная женщина, заявили переселенцы, находящиеся в Курске.
Как сообщает ТАСС, иностранные наемники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины, в приграничных районах Курской области расстреливали мирных жителей на глазах свидетелей. В числе погибших оказалась беременная женщина, рассказали переселенцы, временно находящиеся в Курске. «До того, как нас эвакуировали, представители Вооруженных сил Украины, даже наемники, так как они разговаривали на непонятном для нас языке, на наших глазах расстреливали мирных жителей, убили беременную женщину», – поделился один из очевидцев.
По словам местных жителей, иностранные наемники также поджигали дома в приграничье и стреляли по движущимся автомобилям. Вооруженные силы Украины загоняли мирных жителей в подвалы и забрасывали их гранатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреляли Курскую область, в результате чего пострадал мирный житель, а Следственный комитет возбудил дело после атаки дрона на дом в этом регионе, где в части поселков до освобождения не дожили 50% жителей.