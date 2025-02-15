Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Следственный комитет возбудил дело после атаки дрона на дом в Курской области
В Курской области возбуждено дело о теракте после атаки беспилотника на частный дом, в результате которой пострадал мирный житель, получивший осколочные ранения.
СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотника на частный дом в Беловском районе Курской области, передает ТАСС.
Военнослужащие Украины сбросили взрывное устройство на дом, где проживал мирный житель.
В результате атаки хозяин дома получил осколочные ранения и был доставлен в Курскую областную больницу. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, жизни пострадавшего ничто не угрожает.
Напомним, Минобороны России сообщило, что над территорией Волгоградской области уничтожены и перехвачены 17 беспилотников, над территорией Саратовской области – два БПЛА. Всего над регионами России за ночь нейтрализованы 40 украинских дронов. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в семи городах.