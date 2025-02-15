  • Новость часаНад регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 40 украинских дронов
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    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    15 февраля 2025, 11:04 • Новости дня

    Следственный комитет возбудил дело после атаки дрона на дом в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области возбуждено дело о теракте после атаки беспилотника на частный дом, в результате которой пострадал мирный житель, получивший осколочные ранения.

    СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотника на частный дом в Беловском районе Курской области, передает ТАСС.

    Военнослужащие Украины сбросили взрывное устройство на дом, где проживал мирный житель.

    В результате атаки хозяин дома получил осколочные ранения и был доставлен в Курскую областную больницу. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, жизни пострадавшего ничто не угрожает.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что над территорией Волгоградской области уничтожены и перехвачены 17 беспилотников, над территорией Саратовской области – два БПЛА. Всего над регионами России за ночь нейтрализованы 40 украинских дронов. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в семи городах.

    12 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Военкор Коц обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому, обвинив бойцов ВСУ в убийстве мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы ВСУ устроили расправу над жителями села Николаево-Дарьино в Курской области. По его словам, более шести месяцев местные жители находились в заложниках у украинских военных, которые использовали их в качестве живого щита.

    Коц выразил упрек и задал вопрос о том, что именно президент Украины намерен сделать предметом торга в частично оккупированной ВСУ Курской области.

    «Чего ты там менять собрался (...)? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» – спросил главу киевского режима Коц.

    Ранее в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.

    Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, уже ждет земля «площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

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    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

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    14 февраля 2025, 22:05 • Видео
    Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

    Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

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    13 февраля 2025, 02:42 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области

    Насильно мобилизованные украинские военные чаще сдаются в плен в Курской области

    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении, сообщил начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, увеличение числа сдающихся говорит о снижении качества украинских подразделений, задействованных в боях в Курской области, передает ТАСС.

    Он отметил, что среди плененных редко встречаются представители элитных украинских подразделений. Солдаты ВСУ часто воспринимают сдачу в плен как «второй билет в жизнь» и предпочитают этот путь при малейшей возможности. Однако, даже взятых в плен военнослужащих их сослуживцы стараются не допустить до точки эвакуации, обстреливая их с применением всех имеющихся средств, чтобы те не смогли вернуться, и чтобы другие бойцы не последовали их примеру, подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

    По мнению Алаудинова, вывод плененных украинских солдат с линии фронта представляет собой серьезную сложность из-за постоянной угрозы артобстрелов и работы дронов. Он также указал, что противник не всегда держится до последнего из-за этих обстоятельств. Алаудинов охарактеризовал ситуацию как тяжелую и отметил, что обстоятельства боя часто усложняются действиями украинских сил, стремящихся помешать эвакуации.

    Ранее сообщалось, что ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино. Как писала газета ВЗГЛЯД, раненный российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области, несмотря на серьезные ранения, полученные в бою. ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из-за мести за свои потери, об этом сообщалось ранее. Рядом с телами убитых жителей Русского Поречного нашли флаг так называемого «Грузинского легиона».

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    14 февраля 2025, 17:42 • Новости дня
    Мирошник: ВСУ в Курской области крали стиральные машины, унитазы и даже постельное белье

    Мирошник: ВСУ разграбили приграничную зону в Курской области

    Мирошник: ВСУ в Курской области крали стиральные машины, унитазы и даже постельное белье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе боевых действий в курском приграничье занимались грабежами и мародерством, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Повальное мародерство. Практически все населенные пункты, куда заходили украинские вооруженные формирования, подверглись жесточайшему разграблению», – цитирует Мирошника ТАСС.

    Он пояснил, что они ВСУ крали транспорт, стиральные машины, унитазы, бытовую технику, белье и даже постельное белье. «Это все грабилось в огромных объемах», – заключил он.

    Также посол отметил, что киевский режим бьет по мирным объектам, не представляющим угрозы.

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    14 февраля 2025, 20:46 • Новости дня
    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

    Хинштейн: Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в Курской области

    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оператор Первого канала Юрий Шолмов получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что съемочная группа Первого канала подверглась атаке с использованием дрона в селе Черкасская Конопелька Суджанского района.

    В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов. Предположительно, он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму, сообщил Хинштейн.

    Он добавил, что Шолмова уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, где после консилиума врачей и по просьбе самого пострадавшего было принято решение о его направлении на лечение в Москву. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное.

    В январе съемочная группа «Известий» попала под удар дрона в Курской области, что привело к ранениям журналистов. До этого возбудили уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов.

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    14 февраля 2025, 10:08 • Новости дня
    За убийства жителей Николаева-Дарьина против ВСУ заведено дело о теракте
    За убийства жителей Николаева-Дарьина против ВСУ заведено дело о теракте
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с убийствами жителей села Николаево-Дарьино Курской области украинскими военными.

    В Telegram-канале ведомства указано, что возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) против украинских вооруженных сил. Причиной стали убийства мирных жителей села Николаево-Дарьино Курской области в период с августа по декабрь 2024 года.

    По данным следствия, украинские военные незаконно пересекли границу России и вторглись в Суджанский район, после чего начали проводить карательные акции против мирных жителей. В результате этих действий погибли семь человек, включая семилетнего мальчика и нескольких жителей, погибших в пожаре.

    Следственный комитет сообщает, что в ходе расследования были получены свидетельства от эвакуированных жителей села. Также установлены случаи убийств с использованием огнестрельного оружия.

    В ведомстве подчеркнули, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все участники украинских вооруженных формирований, причастные к этим преступлениям.

    Напомним, ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаеве-Дарьине.

    В России призвали признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.

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    14 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Путин поручил организовать поддержку пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
    Путин поручил организовать поддержку пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин распорядился о создании системы помощи пострадавшим жителям приграничных областей России от действий ВСУ, используя принцип «одного окна» для упрощения процесса.

    Путин дал поручение правительству, Минобороны и региональным органам власти Белгородской, Брянской и Курской областей организовать помощь пострадавшим жителям по принципу «одного окна», указано на сайте Кремля.

    Это решение направлено на упрощение процедуры получения поддержки. В документе подчеркивается важность координации действий всех задействованных органов для эффективного предоставления помощи.

    Путин также распорядился о предоставлении жилья жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий и не подлежат восстановлению.

    Власти должны обеспечить доступность всех необходимых ресурсов и услуг для пострадавших, чтобы минимизировать бюрократические преграды.

    Ранее в приграничных районах Курской области начали работать комиссии по оценке степени разрушений жилых домов, вызванных атаками ВСУ. Минобороны предоставило первый список из 158 населенных пунктов для проведения работ.

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    15 февраля 2025, 01:28 • Новости дня
    МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов

    Захарова потребовала от структур ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на журналистов Первого канала

    МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим совершил очередное нападение на российских журналистов, международные организации должны осудить это преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области.

    Захарова заявила, что новое нападение пополнило список «кровавых преступлений режима Зеленского против гражданских лиц», к которым относятся и сотрудники СМИ, сообщается на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, ВСУ ведут прицельный огонь по журналистам, операторам и фотографам, чтобы скрыть правду о нарушениях международного гуманитарного права и «злодеяния против мирного населения».

    Захарова призвала «ответственные правительства» стран осудить атаки украинских военных и высказаться против нападений на мирное население, включая представителей СМИ. Также она потребовала от международных организаций, таких как структуры ООН и ОБСЕ, незамедлительно отреагировать на это нападение и принять меры против террористических методов подавления инакомыслия.

    «Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений», – заявила она.

    Кроме того, Захарова заявила, что виновные в нападении на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Был ранен оператор Юрий Шолмов. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

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    13 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60 210 военнослужащих, 363 танка, 263 машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 бронемашин, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, ВСУ потеряли 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 20 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешенкой, Казачьей Локней, Куриловкой, Лебедевкой, Малой Локней, Меловым, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово и Суджей. Отражена контратака противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, 1-го Княжьего, Колмакова, Косицы, Кругленького, Локни, Махновки, Мирного, Николаевки, Новой Сорочины, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Мирополья и Ободов в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, машина пехоты, два бронетранспортера, 13 бронемашин, пять артиллерийских орудий, три миномета, ЗРК, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении.

    Ранее в Минобороны отмечали, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская армия на российской территории будет уничтожена.

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    14 февраля 2025, 22:53 • Новости дня
    СК открыл дело о теракте после атаки ВСУ на журналистов в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Следственный комитет России завел уголовное дело после атаки вооруженных сил Украины на журналистов Первого канала в Курской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

    Следствием установлено, что ВСУ использовали дрон для сброса взрывного устройства на журналистов Первого канала. В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов, сообщает СК в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Шолмов позднее сообщил, что с ним все хорошо. Он заявил о намерении вернуться в Курскую область после лечения.

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    14 февраля 2025, 20:37 • Новости дня
    Мирошник: В части поселков Курской области не дожили до освобождения 50% жителей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В некоторых населенных пунктов Курской области, ранее оккупированных ВСУ, половина жителей не смогла продержаться до освобождения, заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во время визита в регион.

    «Из-за несовременной медицинской помощи, из-за массированных обстрелов и из-за прямых расстрелов мирного населения в некоторых населенных пунктах половина жителей, оставшихся там, не дожили до освобождения», – цитирует Мирошника РИА «Новости».

    В качестве примера он привел Николаево-Дарьино в Курской области, которое было захвачено ВСУ, и где половина жителей не дожили до освобождения села российскими войсками.

    «У меня сейчас есть данные по людям, которые потеряли своих близких, которые прошли через унижение, пытки, через расстрелы людей, которые были вместе с ними. Я скажу только отдельные факты. Это, к примеру, Николаево-Дарьино. Половина людей, которые оставались там на момент начала захвата, не дожили до освобождения по разным причинам», – сказал Мирошник.

    По его словам, часть мирных жителей погибли, поскольку у них были хронические заболевания, а возможности получить нужные препараты у них не было. Других расстреляли у себя в домах. Люди приходили к соседям за помощью, но натыкались на украинских боевиков, которые убивали их, заключил Мирошник.

    Также он сообщал, что украинские военные после удара по интернату в Судже вывезли десятки людей на территорию Сумской области.

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    14 февраля 2025, 22:14 • Новости дня
    Раненный в Курской области оператор Первого канала рассказал о самочувствии

    Раненый оператор Первого канала Шолмов сообщил о намерении вернуться в Курскую область после лечения

    Tекст: Антон Антонов

    Оператор Первого канала Юрий Шолмов, получивший в Курской области ранения в результате украинской атаки, сообщил, что с ним все хорошо.

    «Со мной все хорошо. Сейчас доктора посмотрели еще раз рану. Сейчас они ее перевязывают, обеззараживают и заматывают», – приводит слова Шолмова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Он выразил уверенность, что «все будет хорошо». По словам Шолмова, после того, как «чуть-чуть подлечится», он, скорее всего, вернется в Курскую область.

    Напомним, Шолмов получил ранения в результате атаки ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Съемочная группа Первого канала подверглась атаке с использованием дрона.

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    14 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Операторы FPV-дронов отряда «Т» достигли 95-процентной эффективности

    Добровольческий корпус в Курске достиг 95% попаданий FPV-дронами в цели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы FPV-дронов из отряда «Т» Добровольческого корпуса в Курске смогли достичь 95-процентной эффективности попаданий по целям, значительно превысив средний показатель в 40%.

    Операторы FPV-дронов отряда специального назначения «Т» из Добровольческого корпуса в Курске добились 95-процентной эффективности попаданий по целям, сообщает ТАСС. Командир взвода БПЛА отметил, что в разгар операций они совершают до 15 вылетов в день, иногда используя до трех дронов на одну цель из-за трудностей вражеских оборонительных укреплений, таких как бетонные конструкции.

    По его словам, FPV-дроны отряда значительно превосходят аналоги благодаря своей способности пробиваться сквозь средства радиоэлектронной борьбы противника. Они поражают разнообразные цели, включая вражескую технику и укрепления.

    Высокая результативность достигается не только благодаря техническим характеристикам дронов. Бойцы тщательно выбирают позиции для запуска, чтобы избежать радиогоризонта, что позволяет поддерживать видеосвязь с дроном до момента удара.

    Кроме того, члены отряда занимаются аэроразведкой с помощью квадрокоптеров, обнаруживая цели для последующего удара дронами-камикадзе или артиллерией. Недавно они выявили скопление из восьми единиц техники противника, пораженное РСЗО «Град».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ «Ахмат» в Курской области применил FPV-дроны с автонаведением в ходе операции. Удары FPV-дронов уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром. Российские БПЛА усилили давление на трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

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    12 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    ВС России за сутки отразили три контратаки ВСУ на курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ рядом с Гоголевкой, Гуево, Заолешенкой, Казачьей Локней, Косицей, Куриловкой, Лебедевкой, Махновкой, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово и Суджей. Отражены три контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Гончаровки, 1-го Княжьего, Колмакова, Кругленького, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Мелового, Никольского, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Веселовки, Журавки, Мирополья и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе немецкий Leopard, две машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, три бронетранспортера, десять броннмашин, американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, пять артиллерийских орудий, четыре миномета, ЗРК «Стрела-10», станция РЭБ, немецкий мостоукладчик Biber, инженерная разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, два пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За все всео за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59940 военнослужащих, 361 танк, 262 боевые машины пехоты, 211 бронетранспортеров, 1854 бронемашины, 1944 автомобиля, 430 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 19 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 107 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка

    Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская армия на российской территории будет уничтожена.

    Ранее в Минобороны отмечали, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 60 тыс. военнослужащих.

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    14 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении скопления пехоты ВСУ в Курской области «Градами»

    «Грады» уничтожили пехоту ВСУ в лесу на границе с Курской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерийская бригада ВДВ России уничтожила скопление пехоты ВСУ в Курской области, получив координаты группы, пытавшейся закрепиться в лесном массиве.

    Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Представитель ведомства отметил: «Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО «Град» артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника».

    Кроме того, Министерство обороны подчеркнуло, что десантники несут круглосуточное боевое дежурство и регулярно ликвидируют цели ВСУ. После выполнения боевых задач расчеты оперативно меняют позиции, чтобы избежать обнаружения и ответного огня со стороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские расчеты РСЗО «Град» успешно атаковали украинскую бронетехнику и артиллерию, используя точные данные беспилотников для поражения целей, а также уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в районе Торского выступа. Кроме того, «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области.

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