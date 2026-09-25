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Захарова: Таких как Зеленский в истории называли бесславными ублюдками
Захарова назвала Зеленского «бесславным ублюдком» в истории
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лидера киевского режима Владимира Зеленского авантюристом-преступником, сравнив его с бесславным ублюдком из-за необоснованного чувства собственной исключительности.
Дипломат подчеркнула, что в мире уже сформировалось понимание неадекватности украинского лидера.
«Я это точно знаю на историческом опыте. Очень многих аналогичных авантюристов-преступников, тех, кто считал себя исключительными, кто полагал, что им положено все. Знаете, как таких называют? Бесславный ублюдок», – заявила Захарова «Вестям».
Днем ранее дипломат отмечала, что Зеленский превратился в «шмыгающего носом расчеловеченного персонажа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете», а также назвала украинскую власть сидящим на шее Запада иждивенцем.
Советник президента России Елена Ямпольская сравнила Зеленского с бароном Мюнхгаузеном.