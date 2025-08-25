Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».0 комментариев
Украинцы в Британии использовали аккумуляторы вейпов для питания дронов ВСУ
Би-би-си: Украинцы в Британии делают из вейпов элементы для БПЛА
Батареи и провода от использованных вейпов в Лидсе стали востребованными деталями для сборки дронов и техники, применяемой украинскими военными.
Украинцы, проживающие в британском городе Лидс, занимаются разборкой использованных вейпов для извлечения аккумуляторов и проводов, пишет ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
Эти детали затем отправляются на Украину для использования в качестве источников энергии для беспилотников, мобильных телефонов и приборов ночного видения.
По словам одного из собеседников Би-би-си, иногда такие аккумуляторы бывают «единственным источником энергии» для украинских военных. Отмечается, что подобная инициатива помогает поддерживать работу техники в условиях нехватки комплектующих.
Сбор использованных вейпов осуществляется волонтерами, проживающими в Британии, которые передают их в Украину через гуманитарные каналы. Акция получила поддержку среди украинской диаспоры и местных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии действует запрет на продажу одноразовых вейпов. До введения запрета жители страны выбрасывали около 8,2 млн таких устройств каждую неделю.