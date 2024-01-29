Расчёт был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.0 комментариев
В Британии решили запретить одноразовые вейпы
Правительство Великобритании представит законопроект, который позволит запретить продажу одноразовых вейпов в стране, сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.
Как говорится в сообщении, запрет будет введен на фоне почти девятикратного роста числа подростков в возрасте от 11 до 17 лет, пользующихся одноразовыми вейпами, за последние два года, передает ТАСС.
В заявлении указано, что долгосрочные последствия для здоровья от вейпов неизвестны, но содержащийся в них никотин может вызывать сильное привыкание, а отказ от них провоцирует головные боли, беспокойство и проблемы с концентрацией. В нем говорится, что около 70% британцев поддерживают инициативу правительства.
В канцелярии Сунака указали, что новый законопроект предполагает введение ограничений относительно вкуса жидкостей для вейпа и упаковки продукции, также вейпы не будут выставляться на видное место на прилавках магазинов, а правительство также введет новые штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним и запретит продажу никотиновых паучей лицам младше 18 лет.
Ранее Роспотребнадзор призвал ввести законодательное регулирование вейпинга.