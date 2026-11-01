Константинов предупредил Запад о неприятностях из-за оружия для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

«Западным странам не стоит удивляться, когда значительная часть их же оружия начнет сыпаться на их головы и взрываться у них под ногами», – заявил Константинов.

Политик подчеркнул, что эти инциденты пока носят эпизодический характер, но вскоре станут систематическими. Кроме того, страны Западной Европы столкнутся с наплывом боевиков и радикалов из украинских вооруженных формирований, которые отправятся туда в поисках лучшей жизни, передает РИА «Новости».

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал европейские страны задуматься о целесообразности дальнейшего выделения финансовой помощи и вооружений Киеву. Он отметил, что поставляемое Западом оружие расползается по миру и уже начинает применяться против самих европейцев.

Россия неоднократно заявляла, что накачивание Украины вооружениями мешает урегулированию конфликта и напрямую вовлекает в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для украинской армии станут законной целью для российских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о формировании западными странами постоянно действующего механизма военного снабжения Украины через НАТО.

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова указала на попытки Запада втянуть страны Балканского полуострова в снабжение украинской армии оружием через серые схемы.

Жданова также отметила масштабный характер нелегальной торговли западным оружием на украинской территории.