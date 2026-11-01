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В Крыму предупредили Запад о неприятностях из-за оружия для ВСУ
Константинов предупредил Запад о неприятностях из-за оружия для ВСУ
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что западные страны столкнутся с серьезными проблемами из-за поставок вооружений Украине, так как значительная их часть попадает на черные рынки.
«Западным странам не стоит удивляться, когда значительная часть их же оружия начнет сыпаться на их головы и взрываться у них под ногами», – заявил Константинов.
Политик подчеркнул, что эти инциденты пока носят эпизодический характер, но вскоре станут систематическими. Кроме того, страны Западной Европы столкнутся с наплывом боевиков и радикалов из украинских вооруженных формирований, которые отправятся туда в поисках лучшей жизни, передает РИА «Новости».
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал европейские страны задуматься о целесообразности дальнейшего выделения финансовой помощи и вооружений Киеву. Он отметил, что поставляемое Западом оружие расползается по миру и уже начинает применяться против самих европейцев.
Россия неоднократно заявляла, что накачивание Украины вооружениями мешает урегулированию конфликта и напрямую вовлекает в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для украинской армии станут законной целью для российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о формировании западными странами постоянно действующего механизма военного снабжения Украины через НАТО.
Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова указала на попытки Запада втянуть страны Балканского полуострова в снабжение украинской армии оружием через серые схемы.
Жданова также отметила масштабный характер нелегальной торговли западным оружием на украинской территории.