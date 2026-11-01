Россия обвинила ЕС в блокировке 60 тыс. тонн предназначенных Африке удобрений

Tекст: Вера Басилая

Евстигнеева заявила, что изначально после введения антироссийских санкций в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов застряли около 262 тыс. тонн минеральных удобрений. Россия еще в 2022 году предложила безвозмездно передать эту продукцию нуждающимся странам Африки, передает РИА «Новости».

«И сегодня, спустя четыре года, в европейских портах остаются заблокированными еще около 60 тыс. тонн удобрений, которые Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам. Их отправке по-прежнему чинятся препятствия», – заявила Евстигнеева.

По ее словам, несмотря на трудности, Москве удалось отправить более 200 тыс. тонн удобрений в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и Бангладеш. Каждая поставка требовала преодоления множества бюрократических и финансовых барьеров, включая оплату налогов, хранения заблокированной продукции, фрахта и перевалки, при этом сами процессы оплаты были осложнены ограничениями.

Дипломат подчеркнула, что европейские страны продолжают удерживать грузы, одновременно заявляя об угрозах глобальной продовольственной безопасности и пытаясь возложить ответственность за сложившуюся ситуацию на Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Евросоюза сократили импорт удобрений из России второй месяц подряд.

В сентябре экспорт российских удобрений в государства объединения опустился до минимума с января.

Весной российская сторона безвозмездно предоставила Нигеру крупную партию минеральных удобрений.