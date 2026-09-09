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Гол Мбаппе помог «Реалу» победить «Интер» в Лиге чемпионов
Мадридский «Реал» победил миланский «Интер» на старте основного этапа Лиги чемпионов.
Испанский футбольный клуб «Реал» одолел соперников из итальянского «Интера» благодаря точным ударам Килиана Мбаппе и Федерико Вальверде в первом тайме.
Встреча прошла на стадионе в Мадриде в рамках первого тура турнира, передает РИА «Новости». Хозяева поля одержали победу над миланской командой с итоговым результатом 2:1.
Счет в матче открыл нападающий Килиан Мбаппе, поразив ворота на 14-й минуте. Вскоре преимущество мадридцев удвоил Федерико Вальверде, забивший на 23-й минуте игры.
Единственный мяч в составе итальянской команды оформил Карлос Аугусто в конце второго тайма.
В следующем туре европейских соревнований испанцам предстоит выездная встреча с римской «Ромой», которая состоится 14 октября. Миланцы на домашней арене 13 октября сыграют против бельгийского клуба «Брюгге».
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