Independent: Европу охватили студенческие протесты из-за роста стоимости жизни

Tекст: Игорь Иножарский

Требования протестующих включают улучшение состояния школ, решение жилищного вопроса, а также протесты против коррупции и игнорирования интересов молодежи, пишет The Independent.

В некоторых случаях мирные акции переросли в беспорядки. Во Франции были повреждены тысячи магазинов, а полиция применила водометы и светошумовые гранаты.

Отмечается, что протесты уже принесли политические результаты: в Сербии студенческие акции способствовали поражению на выборах Александра Вучича. Волнения также затронули Албанию, где студенты выступили против правительства премьер-министра Эди Рамы, а в Германии запланированы новые демонстрации.

По данным Европейского союза за 2025 год, молодые люди от 18 до 24 лет подвержены наибольшему риску бедности или социальной изоляции – 26,3%. При этом молодежь недовольна тем, что вынуждена нести финансовое бремя стареющего населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты назвали протесты в Европе следствием завышенных ожиданий и деградации возможностей населения. В пятницу газета Politico спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности. На прошлой неделе премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Россию и Иран в инспирировании молодежных бунтов в Албании.