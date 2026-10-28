Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Молдавия запланировала начать импорт румынского газа из Черного моря в 2027 году
Премьер Молдавии Тофан анонсировал старт поставок газа из Румынии в 2027 году
Премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что республика рассчитывает начать получать румынский природный газ с шельфа Черного моря осенью 2027 года.
«Согласно последней имеющейся у нас информации, ввод этого проекта в эксплуатацию запланирован на следующее лето. Начиная со следующей осени, когда начнется газовый год, мы приступим к поставкам румынского газа из Черного моря», – заявил Тофан.
Он отметил, что географическая близость месторождения создаст экономические преимущества для республики за счет снижения расходов на транспортировку, передает РИА «Новости».
Добыча будет вестись на платформе Neptun Deep. Бурение первой скважины для разработки месторождений Pelican Sud и Domino, расположенных в 160 км от побережья, румынская государственная компания Romgaz и OMV Petrom начали в конце марта 2025 года.
С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки топлива на европейских спотовых рынках через госпредприятие Energocom. Ранее единственным поставщиком в республику выступала компания «Молдовагаз», половина акций которой принадлежит Газпрому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о подписании контрактов с румынскими компаниями на поставку природного газа с месторождения в Черном море.
Летом Румыния у своей строящейся платформы по добыче газа Neptun Deep уничтожила неизвестный безэкипажный катер.
Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил о намерении Кишинева продолжить закупки российского топлива через европейских посредников.