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Участники саммита ФСЭГ приняли итоговую Московскую декларацию
Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.
Пленарное заседание организации прошло в Центре международной торговли в Москве. По итогам саммита главы делегаций государств и правительств стран – членов объединения утвердили Московскую декларацию, передает РИА «Новости».
В заседании приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с видеообращением. Алжир был представлен на уровне премьер-министра, остальные государства направили на форум профильных министров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на саммите президент Владимир Путин оценил объем поставок российского газа в Турцию в 30 млрд кубометров. Также президент назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.