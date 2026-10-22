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Здание Минугля ДНР получило повреждения при атаке дрона ВСУ
Вице-премьер ДНР Ежиков: Здание Минугля ДНР повреждено при атаке украинских БПЛА
В Донецке в результате атаки украинского беспилотника получило серьезные повреждения здание министерства угля и энергетики Донецкой народной республики, сообщил зампред правительства региона Владимир Ежиков.
«Серьезные разрушения в здании Минугля и энергетики, которое подверглось целенаправленной атаке БПЛА противника», – написал Ежиков в Max. Он отметил, что обстрел не остановил работу министерства. По его словам, ведомство выполняет свои функции, хотя еще не смогло вернуться к прежнему режиму работы.
Сотрудникам организовали временные рабочие места. Ежиков добавил, что работы по оценке ущерба и стоимости ремонта уже ведутся, а вопрос с выделением нового помещения решится в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду взрывотехники ФСБ обезвредили ударный беспилотник ВСУ, пытавшийся атаковать заправку в Макеевке.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о срыве почти 100 украинских атак за неделю.
В тот же день председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил об атаке ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона сразу после ремонта.