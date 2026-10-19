Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
В ДНР предотвратили около 100 атак со стороны ВСУ за неделю
Пушилин сообщил о предотвращении почти 100 атак ВСУ в ДНР за неделю
В Донецкой народной республике за прошедшую неделю сорвали почти 100 атак Вооруженных сил Украины по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 98 террористических атак со стороны противника», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что украинский беспилотник FP-2 был сбит под Донецком при попытке атаки железнодорожного узла. Также были сорваны попытки атак БПЛА Darts и «Блыскавка» в Старобешево и Горловке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ДНР сразу после ремонта.
В воскресенье часть республики осталась без света после украинских ударов.
В субботу Пушилин сообщил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.