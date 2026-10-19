В ДНР предотвратили около 100 атак со стороны ВСУ за неделю

Пушилин сообщил о предотвращении почти 100 атак ВСУ в ДНР за неделю

Tекст: Ольга Иванова

«Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 98 террористических атак со стороны противника», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинский беспилотник FP-2 был сбит под Донецком при попытке атаки железнодорожного узла. Также были сорваны попытки атак БПЛА Darts и «Блыскавка» в Старобешево и Горловке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ДНР сразу после ремонта.

В воскресенье часть республики осталась без света после украинских ударов.

В субботу Пушилин сообщил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.