Tекст: Олег Исайченко

Конфликт на Украине фактически превратился в прокси-войну, где европейские страны финансируют и вооружают Киев против России. С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью генеральному директору немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру.

Он охарактеризовал украинский кризис как результат «плохих решений и просчетов многих лидеров на протяжении многих лет». Кушнер также указал, что в Европе много «необоснованных страхов». Именно поэтому, по его словам, европейские представители были исключены из переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби.

«Европа не была представлена в Абу-Даби, потому что президент Владимир Путин видит много провокационных заявлений со стороны Европы и много провокационных действий со стороны Европы. И поэтому, по его мнению, он не видит, что они готовы к миру. Он считает, что они хотят стратегического поражения России», – сказал Кушнер.

Представитель США рассказал, что переговоры идут по нескольким направлениям: послевоенная архитектура безопасности в Европе, гарантии безопасности, послевоенная экономика, гуманитарные шаги. По его словам, американская сторона обсуждала с Владимиром Путиным возможность прекращения огня до заключения мирного соглашения. Но Москва опасается, что остановка боевых действий сама по себе не даст гарантий от нового конфликта, и такие опасения понятны Штатам.

Кушнер также отметил, что ни Европа, ни Киев не предложили альтернативы американскому плану, предполагающему достижение прекращения огня через разработку послевоенных договоренностей. Он счел проблемой отсутствие единого руководства в Европе. «Там нет никого, кто действительно всем руководит», – сказал спецпосланник.

Вместе с тем переговорщик высоко оценил Путина, назвав его исторической фигурой и гроссмейстером мира политики. По его мнению, российский лидер заинтересован не только в урегулировании украинского кризиса, но и в пересмотре отношений с Вашингтоном. «Думаю, окончание конфликта прежде всего означает значительное снижение вероятности войн в будущем и то, что Украина сможет процветать, вся Европа сможет процветать и даже Россия сможет работать совместно с США. И, думаю, это было бы великолепно и могло бы по-настоящему изменить ход истории», – подчеркнул эмиссар.

В экспертном сообществе обращают внимание: заявления Джареда Кушнера о конфликте на Украине во многом совпадают с видением и позицией Москвы. «С российской точки зрения тезисы Кушнера представляются достаточно очевидными. Однако в устах американского спецпредставителя они приобретают особое значение», – отметил Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам.

Спикер напомнил: человек, претендующий на роль посредника в конфликте, должен занимать равноудаленную от всех сторон и нейтральную позицию. «Его задача – принимать во внимание точки зрения всех участников переговоров и доводить их до других акторов», – подчеркнул собеседник.

«Кушнер был вынужден признать, что украинский кризис приобрел характерные особенности прокси-войны. В его заявлениях мы видим понимание того, что европейские страны фактически участвуют в конфликте, используя Украину как площадку и источник живой силы для борьбы с Россией», – заметил политолог. Кортунов счел интервью американского эмиссара также реакцией на критику за якобы пророссийскую позицию. Такие заявления раздаются со стороны Банковой и ряда западных политиков. «При этом

видение ситуации Белым домом довольно логично и последовательно, а европейскими странами – разрозненно и не представляет единой точки зрения»,

– детализировал собеседник. «Спецпредставитель Трампа справедливо заметил: можно по-разному относиться к планам урегулирования. Но ни Киев, ни Брюссель не представили реалистичных альтернативных вариантов», – указал аналитик. По прогнозам спикера, последние заявления Кушнера вызовут шквал новой критики и в Европе, и на Украине. «Но он достаточно откровенно высказался о том, как видит ситуацию, и у нас это вызывает уважение», – подчеркнул аналитик.

Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. «Становится очевидным, что спецпосланник президента США Джаред Кушнер внимательно слушает стороны на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Благодаря этому он не раз давал трезвые оценки текущему кризису», – считает он.

В качестве примера эксперт привел слова Кушнера, сказанные перед встречей в Абу-Даби. Тогда тот, обращаясь к европейским политикам, заявил, что главная проблема Европы – отсутствие единого переговорщика и единой позиции. «По сути, сейчас в интервью медиакомпании Axel Springer американский представитель повторил то же самое, но в более развернутом виде», – отметил аналитик.

Корнилов также согласился с мнением американского эмиссара, что конфликт на Украине фактически превратился в прокси-войну Европы с Россией. «Более того, с некоторых пор можно говорить об открытой войне, которую Европа ведет против России. Именно поэтому все чаще в европейских столицах говорят, что Европа не просто не заинтересована в завершении кризиса, но даже боится этого, поскольку считает: дальше Россия якобы возьмется за нее», – указал собеседник. По мнению политолога, сейчас

Кушнер детально вник в проблематику конфликта.

«Видно, что он трезвомыслящий человек: умеет анализировать и формировать выводы. Пообщавшись со всеми сторонами, он понял, кто действительно заинтересован в мире, а кто срывает мирный процесс», – рассуждает спикер. Определенную роль, вероятно, сыграл и жест Владимира Путина, который показал Кушнеру документ из госархивов, в котором подробно описывалось участие деда американца в партизанском сопротивлении в период Великой Отечественной войны, предположил Корнилов. С ним согласен и Кортунов.

Как полагает эксперт, то, что президент России поделился с американским эмиссаром информацией о его предках, которые боролись с фашизмом в годы Второй мировой войны, – «разумный и правильный ход». «Такой шаг, вероятно, создает еще более благоприятную психологическую обстановку в общении с делегатами США. Личные отношения в подобных делах – немаловажный фактор», – добавил аналитик.

Как бы то ни было, по мнению Корнилова, участие Кушнера в попытках урегулировать кризис на Украине – позитивный момент. «По крайней мере, до Дональда Трампа доходят здравые оценки происходящего. Это резко контрастирует со стилем Кита Келлога, который, вместо того чтобы заниматься переговорами, предпочел лоббировать интересы Украины и тем самым создавать возможности для бизнеса своей дочери. В качестве переговорщика он был малоэффективен», – считает он.

В свою очередь, Кортунов указал: если логика США в вопросе будущей европейской безопасности понятна, то позиция стран Европы радикально противоположна. «Звучит какофония голосов, которая пока не складывается в единый хор. Более того, не вполне ясно, когда и на каких условиях Европа может включиться в переговорный процесс», – пояснил спикер. «Возможно, слова Кушнера обращены к европейцам: им стоит выбрать линию и формат участия в будущих переговорах, а затем донести это решение до российской стороны», – заключил политолог.