Суд в Волгограде продлил арест обвиняемому в убийстве отца пятерых детей

Tекст: Дарья Григоренко

Суд в Волгограде принял решение о продлении на два месяца срока содержания под стражей местного жителя, обвиняемого в убийстве отца пятерых детей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Max.

«Постановлением Центрального районного суда города Волгограда Владимиру К. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2027 года», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд арестовал полностью признавшего вину подозреваемого в убийстве отца пятерых детей.

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве многодетного отца во время ссоры в волгоградском магазине.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что трагедия произошла в воскресенье в ходе конфликта в одном из магазинов города.