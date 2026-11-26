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Суд в Волгограде продлил арест обвиняемому в убийстве многодетного отца
Суд в Волгограде продлил арест обвиняемому в убийстве отца пятерых детей
Центральный районный суд Волгограда оставил под стражей до конца февраля 2027 года мужчину, обвиняемого в расстреле отца пятерых детей в одном из магазинов города, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Суд в Волгограде принял решение о продлении на два месяца срока содержания под стражей местного жителя, обвиняемого в убийстве отца пятерых детей, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Max.
«Постановлением Центрального районного суда города Волгограда Владимиру К. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2027 года», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд арестовал полностью признавшего вину подозреваемого в убийстве отца пятерых детей.
Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве многодетного отца во время ссоры в волгоградском магазине.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что трагедия произошла в воскресенье в ходе конфликта в одном из магазинов города.