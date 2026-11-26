Сенат США решил сократить финансирование гиперзвуковых ракет на 75%

Tекст: Алексей Дегтярёв

На эти цели предлагается выделить 86,5 млн долларов вместо запрошенных 345,8 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на бюджетные документы.

В частности, расходы на разработку новой модификации гиперзвуковой ракеты ARRW предлагается сократить на 222,2 млн долларов, а новой баллистической ракеты воздушного базирования – на 37,1 млн долларов. Выделение этих средств сенаторы сочли преждевременным.

Новая модификация ARRW позволит поражать движущиеся цели, в том числе боевые корабли.

В октябре ВВС США заключили с компанией Lockheed Martin контракт на 694 млн долларов на производство базовой версии ARRW. При этом еще в 2023 году американские военные намеревались отказаться от программы из-за неудачных испытаний, технических проблем и задержек в разработке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США заключили контракт на серийное производство гиперзвуковых ракет AGM-183A ARRW.

В октябре Министерство обороны США нарастило производство гиперзвукового оружия.

Весной американские военные планировали поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет.