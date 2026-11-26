При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Сенаторы США предложили урезать расходы на гиперзвуковое оружие на 75%
Сенат США решил сократить финансирование гиперзвуковых ракет на 75%
Американские сенаторы выступили с инициативой урезать финансирование разработки новых образцов гиперзвукового оружия в 2027 финансовом году на 75% по сравнению с запросом Пентагона.
На эти цели предлагается выделить 86,5 млн долларов вместо запрошенных 345,8 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на бюджетные документы.
В частности, расходы на разработку новой модификации гиперзвуковой ракеты ARRW предлагается сократить на 222,2 млн долларов, а новой баллистической ракеты воздушного базирования – на 37,1 млн долларов. Выделение этих средств сенаторы сочли преждевременным.
Новая модификация ARRW позволит поражать движущиеся цели, в том числе боевые корабли.
В октябре ВВС США заключили с компанией Lockheed Martin контракт на 694 млн долларов на производство базовой версии ARRW. При этом еще в 2023 году американские военные намеревались отказаться от программы из-за неудачных испытаний, технических проблем и задержек в разработке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США заключили контракт на серийное производство гиперзвуковых ракет AGM-183A ARRW.
В октябре Министерство обороны США нарастило производство гиперзвукового оружия.
Весной американские военные планировали поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет.