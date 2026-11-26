Политолог: Кушнер дает здравые оценки вокруг конфликта на Украине

Политолог Корнилов: Кушнер дает здравые оценки вокруг конфликта на Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Становится очевидным, что спецпосланник президента США Джаред Кушнер внимательно слушает стороны на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Благодаря этому он не раз давал трезвые оценки текущему кризису», – отметил политолог Владимир Корнилов.

В качестве примера собеседник привел слова Кушнера, сказанные перед встречей в Абу-Даби. Тогда тот, обращаясь к европейским политикам, заявил, что главная проблема Европы – отсутствие единого переговорщика и единой позиции. «По сути, сейчас в интервью медиакомпании Axel Springer американский представитель повторил то же самое, но в более развернутом виде», – считает аналитик.

Корнилов также согласился с мнением американского эмиссара, что конфликт на Украине фактически превратился в прокси-войну Европы с Россией. «Более того, с некоторых пор можно говорить об открытой войне, которую Европа ведет против России. Именно поэтому все чаще в европейских столицах говорят, что Европа не просто не заинтересована в завершении кризиса, но даже боится этого, поскольку считает: дальше Россия якобы возьмется за нее», – указал собеседник.

По мнению политолога, сейчас Кушнер детально «вник в проблематику» конфликта. «Видно, что он трезвомыслящий человек: умеет анализировать и формировать выводы. Пообщавшись со всеми сторонами, он понял, кто действительно заинтересован в мире, а кто срывает мирный процесс», – рассуждает спикер.

Определенную роль, вероятно, сыграл и жест Владимира Путина, который показал Кушнеру документ из госархивов, в котором подробно описывалось участие деда американца в партизанском сопротивлении в период Великой Отечественной войны.

«Как бы то ни было, участие Кушнера в попытках урегулировать кризис на Украине – позитивный момент. По крайней мере, до Дональда Трампа доходят здравые оценки происходящего. Это резко контрастирует со стилем Кита Келлога, который вместо того, чтобы заниматься переговорами, предпочел лоббировать интересы Украины и тем самым создавать возможности для бизнеса своей дочери. В качестве переговорщика он был малоэффективен», – заключил Корнилов.

Ранее Джаред Кушнер, представляющий президента США на переговорах по украинскому урегулированию, дал интервью генеральному директору немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру. В частности, он заявил, что конфликт на Украине фактически превратился в прокси-войну, где европейские страны финансируют и вооружают Киев против России.

Американский спецпосланник охарактеризовал украинский кризис как результат «плохих решений и просчетов многих лидеров на протяжении многих лет». Кушнер также указал, что в Европе много «необоснованных страхов». Именно поэтому, по его словам, европейские представители были исключены из переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби.

«Европа не была представлена в Абу-Даби, потому что президент Владимир Путин видит много провокационных заявлений со стороны Европы и много провокационных действий со стороны Европы. И поэтому, по его мнению, он не видит, что они готовы к миру. Он считает, что они хотят стратегического поражения России», – сказал Кушнер.

Спецпосланник США рассказал, что переговоры идут по нескольким направлениям: послевоенная архитектура безопасности в Европе, гарантии безопасности, послевоенная экономика, гуманитарные шаги. По его мнению, мир возможен, если обе стороны смогут отбросить прошлые обвинения. «Мы не можем повернуть время вспять, верно? Поэтому я рассматриваю это как аналогию с гольфом. Мы должны играть мячом там, где он лежит», – считает он.

По его словам, американская сторона обсуждала с Владимиром Путиным возможность прекращения огня до заключения мирного соглашения. Однако российское руководство опасается, что остановка боевых действий сама по себе не даст гарантий от нового конфликта. Кушнер отметил, что это интерпретация Вашингтона, а не прямая цитата президента России, однако назвал такие опасения понятными и для Штатов.

Кушнер не исключил возможности вступления Украины в НАТО, однако отметил, что американские переговорщики сейчас исходят из того, что членство Киева в альянсе не станет итогом урегулирования. Представитель Дональда Трампа отметил, что ни Европа, ни Киев не предложили альтернативы американскому плану, предполагающему достижение прекращения огня через разработку послевоенных договоренностей. Он также счел проблемой отсутствие единого руководства в Европе. «Там нет никого, кто действительно всем руководит».