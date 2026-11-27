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Рослесхоз назвал регионы с наибольшим числом лесных пожаров
Рослесхоз: Якутия вошла в число лидеров по количеству лесных пожаров в 2026 году
Якутия, Красноярский край, Ямал, Амурская и Еврейская автономная области стали основными регионами с наибольшим числом лесных пожаров в 2026 году, сообщил глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.
«Основные лесные регионы, на которые у нас пришлись пожары – Якутия, Красноярск, Ямал, Амурская область и Еврейская автономная область», – цитирует Советникова РИА «Новости».
Он добавил, что на эти регионы пришлось до 90% всей пройденной огнем площади.
По данным Рослесхоза, в активно охраняемой зоне возникли 7 тыс. лесных пожаров на площади 3,6 млн гектаров. На труднодоступных территориях зафиксировано 1,5 тыс. пожаров на 2,8 млн гектаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 322 тыс. гектаров.
В августе региональный оперативный штаб сообщил об увеличении площади лесных пожаров в Якутии на 22 тыс. гектаров.
В июне масштабные лесные пожары охватили почти 5 тыс. гектаров в Якутии.