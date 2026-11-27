Собянин рассказал Путину и Токаеву о цифровом двойнике Москвы

Tекст: Валерия Городецкая

Собянин рассказал об ИТ-проектах правительства Москвы на выставке, посвященной внедрению технологий ИИ, в рамках конференции «Путешествие в мир ИИ» (AI Journey), передает РИА «Новости».

«Москва сегодня использует 960 таких (ИИ) агентов во всех сферах управления… Чтобы объединить эти технологии… мы решили это сделать на базе цифрового двойника», – заявил мэр.

По его словам, в единой цифровой среде собрана полная информация о ключевых проектах столицы, в том числе цифровые модели объектов и территорий, которые воспроизводят мельчайшие особенности постройки. В результате внедрения ИИ-агентов преступность снизилась в десятки раз, а смертность на дорогах уменьшилась почти на 60%, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыли на конференцию Сбера по искусственному интеллекту.

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В среду Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении перенимать опыт России в сфере искусственного интеллекта.