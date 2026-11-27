Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Массовое ДТП перекрыло движение по Комсомольскому проспекту в Москве
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыто из-за аварии с участием нескольких автомобилей, сообщил столичный департамент транспорта.
ДТП произошло в районе дома 48, передает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре массовое ДТП парализовало движение на Ленинском проспекте.
В августе на МКАД произошла авария с тремя автомобилями, пострадал человек.
В июле машина влетела в подземный переход на юге Москвы.