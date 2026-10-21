Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Экстрадированная из ОАЭ блогер Карапетян получила три года условно
Суд в Москве приговорил экстрадированную из Объединенных Арабских Эмиратов блогера Лусик Карапетян к трем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве с инвестициями.
Суд назначил Лусик Карапетян испытательный срок на три года, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.
По данным следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021 года в составе организованной группы осужденная похитила 85 тыс. рублей у четырех человек. В социальных сетях Карапетян публиковала видео и фотографии, демонстрирующие высокий уровень благополучия, а также рекламировала услуги по инвестированию с обещанием высокой доходности.
Блогер полностью признала вину и возместила потерпевшим ущерб в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу. В июле Карапетян была экстрадирована в Россию из ОАЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мосгорсуд сократил срок заключения блогеру Аязу Шабутдинову. В мае суд отказался смягчать приговор блогеру Битмаме (Валерия Федякина) за мошенничество. В прошлом году блогера Андрея Сидоропуло приговорили к шести годам лишения свободы.