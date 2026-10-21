Пассажирский самолет врезался в телетрап в аэропорту Шереметьево

Самолет авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом в Шереметьево

Tекст: Алексей Дегтярёв

В понедельник при заруливании на стоянку борт авиакомпании iFly, прибывший из Хабаровска, соприкоснулся с телетрапом. В результате инцидента пассажиры и члены экипажа не пострадали, сообщили в аэропорту РИА «Новости».

В аэропорту отметили, что конструкция не получила повреждений. Происшествие не повлияло на работу авиагавани, обслуживание рейсов на вылет и прилет продолжилось в стабильном режиме.

По данным Telegram-каналов, у пассажирского лайнера Airbus A330 сломался предкрылок. Поврежденную деталь оперативно заменили, однако воздушное судно временно отстранили от полетов.

В 2025 году самолет авиакомпании «Россия» получил повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево. Росавиация проводила расследование инцидента.