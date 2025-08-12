Турецкие власти предложили отказаться от системы «шведский стол»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента готовит доклад с предложениями по сокращению пищевых отходов, сообщает ТАСС. В частности, обсуждается возможность замены формата all inclusive а-ля карт в отелях и ресторанах. Как отметил член совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель, «в течение двух месяцев мы направим всеобъемлющий доклад президенту, а затем профильным учреждениям».

По его словам, после получения доклада парламент Турции может принять ряд законодательных мер, предусматривающих отказ от шведского стола. Бингель добавил, что система а-ля карт позволит людям заказывать столько еды, сколько они смогут съесть, что должно уменьшить количество отходов.

По информации турецкого фонда по предотвращению расточительства, ежегодно в стране выбрасывается около 23 млн тонн продуктов, из которых 35% даже не используются при приготовлении пищи. Особенно много пропадает фруктов, овощей и хлеба. Каждый день в Турции выбрасывают примерно 12 млн хлебобулочных изделий.

Бингель также подчеркнул, что около половины традиционного «завтрака на блюдцах» в кафе остается несъеденным. Он считает, что такой формат также стоит заменить на меню по выбору клиента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Турции исключили массовый отток российских туристов из-за возможной отмены системы all inclusive. Турецкие отели снизили цены на проживание на фоне падения спроса. В АТОР не увидели предпосылок для полной отмены системы all inclusive в Турции.