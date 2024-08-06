Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
В АТОР не увидели предпосылок для отмены all inclusive в Турции
Пока не существует условий для отмены формата «все включено» (all inclusive) в отелях, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, говоря о предложении отменить этот комплекс услуг в Турции.
Все больше объектов размещения предлагают вариации с системой «все включено», сказал Мурадян «Звезде».
Высказывания о вреде этого комплекса услуг для местного ресторанного бизнеса ведутся регулярно, но неясно, как ее можно запретить.
Формат «все включено» относится к хозяйской деятельности субъектов туристической отрасли и регулируется ими самостоятельно, уточнил собеседник.
Ранее в Турции предложили отменить формат «все включено».