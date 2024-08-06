Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.0 комментариев
В Турции вновь предложили пересмотреть систему all inclusive
Hurriyet: В Турции вновь предложили пересмотреть систему all inclusive
Представители турецкой индустрии туризма вновь предлагают пересмотреть популярный среди иностранцев формат all inclusive («все включено») в отелях, сообщает газета Hurriyet.
Издание приводит мнение одного из основателей этой системы в 1990-х бизнесмена Зафера Алкая, который рассказал, что система all inclusive была важным выходом для развития туристического направления в Турции, и достигнутые результаты неоспоримы, передает ТАСС.
Он добавил, что в нынешних реалиях ее необходимо обсудить заново, поскольку туристы, требующие высокого уровня продуктов и услуг, готовы платить за это цену.
Ранее в АТОР сообщили, что российские туроператоры начали продавать туры в Турцию с безалкогольным «все включено», такие путевки могут быть дешевле на 7–9%.
Напомним, в декабре 2023 года представители турецкой индустрии туризма предлагали изменить формат all inclusive в отелях, при котором турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки будет платить.