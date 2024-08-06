Hurriyet: В Турции вновь предложили пересмотреть систему all inclusive

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание приводит мнение одного из основателей этой системы в 1990-х бизнесмена Зафера Алкая, который рассказал, что система all inclusive была важным выходом для развития туристического направления в Турции, и достигнутые результаты неоспоримы, передает ТАСС.

Он добавил, что в нынешних реалиях ее необходимо обсудить заново, поскольку туристы, требующие высокого уровня продуктов и услуг, готовы платить за это цену.

Ранее в АТОР сообщили, что российские туроператоры начали продавать туры в Турцию с безалкогольным «все включено», такие путевки могут быть дешевле на 7–9%.

Напомним, в декабре 2023 года представители турецкой индустрии туризма предлагали изменить формат all inclusive в отелях, при котором турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки будет платить.