Tекст: Ольга Иванова

«Я запросил сегодня значительное германское присутствие в Румынии, в том числе с боевой техникой», – цитирует ТАСС заявление Некулэеску по итогам переговоров с германским коллегой Йоханном Вадефулем.

Министр отметил обсуждение инициатив стратегического подхода Евросоюза, включая создание в Румынии хаба морской безопасности на Черном море. По его словам, это ключевой проект для повышения уровня понимания морской ситуации, и Бухарест пригласил германских партнеров принять в нем участие.

Кроме того, Некулэеску отверг попытки использования румынского сообщества в политических дискуссиях в Германии. Таким образом он отреагировал на слова сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель о том, что семьи из Румынии и Болгарии живут в роскоши благодаря германским социальным пособиям, превышающим 1 млрд евро в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Румынии Никушор Дан приравнял уничтожение ракет в воздушном пространстве Украины к участию в войне.

В начале месяца министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall штраф за несвоевременную поставку зенитных комплексов.

В прошлом месяце подразделение немецкого оборонного концерна Rheinmetall приобрело румынскую судоверфь для строительства военных кораблей.