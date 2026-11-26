При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Бухарест попросил Берлин направить в Румынию военный контингент с техникой
Министр иностранных дел Румынии Дан Некулэеску сообщил о просьбе к Берлину направить в республику значительный военный контингент с боевой техникой.
«Я запросил сегодня значительное германское присутствие в Румынии, в том числе с боевой техникой», – цитирует ТАСС заявление Некулэеску по итогам переговоров с германским коллегой Йоханном Вадефулем.
Министр отметил обсуждение инициатив стратегического подхода Евросоюза, включая создание в Румынии хаба морской безопасности на Черном море. По его словам, это ключевой проект для повышения уровня понимания морской ситуации, и Бухарест пригласил германских партнеров принять в нем участие.
Кроме того, Некулэеску отверг попытки использования румынского сообщества в политических дискуссиях в Германии. Таким образом он отреагировал на слова сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель о том, что семьи из Румынии и Болгарии живут в роскоши благодаря германским социальным пособиям, превышающим 1 млрд евро в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Румынии Никушор Дан приравнял уничтожение ракет в воздушном пространстве Украины к участию в войне.
В начале месяца министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall штраф за несвоевременную поставку зенитных комплексов.
В прошлом месяце подразделение немецкого оборонного концерна Rheinmetall приобрело румынскую судоверфь для строительства военных кораблей.