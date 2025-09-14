Добровольцы на Украине обречены на пехотные подразделения

Tекст: Ирма Каплан

Украинские добровольцы, откликнувшиеся на массовые объявления о наборе в ВСУ по разным специальностям, после подписания контракта зачастую оказываются в пехотных подразделениях, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Сначала новобранцу предлагают пройти собеседование или испытания по интересующему его направлению, однако шансы попасть на желаемую должность крайне малы.

«И вот тут велика вероятность, что он эти испытания не пройдет, либо должность окажется вдруг занятой – и тогда бедолаге прямая дорога в пехоту», – рассказал информатор.

Он уточнил, что в таких случаях разорвать контракт невозможно – попытка самовольного ухода будет считаться дезертирством.

