Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.
Добровольцы на Украине обречены на пехотные подразделения
Украинские добровольцы, рассчитывавшие на иные воинские специальности, после заключения контракта с ВСУ оказываются в пехоте без права смены родов войск.
Украинские добровольцы, откликнувшиеся на массовые объявления о наборе в ВСУ по разным специальностям, после подписания контракта зачастую оказываются в пехотных подразделениях, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Сначала новобранцу предлагают пройти собеседование или испытания по интересующему его направлению, однако шансы попасть на желаемую должность крайне малы.
«И вот тут велика вероятность, что он эти испытания не пройдет, либо должность окажется вдруг занятой – и тогда бедолаге прямая дорога в пехоту», – рассказал информатор.
Он уточнил, что в таких случаях разорвать контракт невозможно – попытка самовольного ухода будет считаться дезертирством.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ массово покидают свои подразделения из-за недовольства действиями командования и невозможности перевода, сообщили в российских силовых структурах. Мобилизованных с инвалидностью ВСУ стали использовать в «ротах смерти»
