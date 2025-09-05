Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

Будет ли Европа воевать с Россией? Глянем на последние заявления и действия. Наиболее серьёзная вещь – достройка железной дороги военного назначения из Германии через Польшу к границе Украины. Обращу внимание на то, что немцы и поляки это не афишировали. То есть наиболее опасные для нас приготовления осуществляются втихую. Или же они прописаны в пространных документах Евросоюза и отдельных европейских стран, которые неподготовленный глаз просто перестанет читать на второй странице.

Но порой и за заявлениями и позёрскими действиями что-то скрывается. И когда даже не входящая в НАТО и не имеющая большой армии Ирландия обещает Украине военную помощь – не надо поднимать «гордых кельтов» на смех. Слова хорошо иллюстрируют атмосферу, царящую в Европе. Тем более её наглядно показывает визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Польши Дональда Туска на границу с Белоруссией. То есть на возможный театр будущих боевых действий, чего она оба не скрывали.

Когда Германия собирается увеличить армию в 2,5 раза, прямо называя Россию главной угрозой – становится совсем не смешно. Когда во Франции вроде бы готовятся принять 50 тыс. раненых из зоны неких боевых действий – тоже. Наконец, слово взял генсек НАТО Марк Рютте – самый влиятельный политик Европы последних лет. Он прямо заявил, что противостояние с Россией не исчезнет и по завершении конфликта на Украине. И что Европе надо перевооружаться и увеличивать военных расходы.

Голландец в данном случае слова на ветер не бросает, и не говорит дежурные для генсека военного альянса фразы. Будучи премьером Нидерландов, он увеличил расходы на оборону, перебросив туда деньги с социальных выплат. Да, те же самые мигранты из стран Ближнего Востока были недовольны сокращением пособий – но Рютте на это пошёл. И пенсионный возраст увеличил… И то, что канцлер Фридрих Мерц провозгласил конец социального государства в Германии ради Бундесвера – он просто повторил за голландским соседом.

Тем не менее, пределы воинственности заметны и у заявлений европейских политиков. Тот же Рютте ничего не сказал о том, что войска НАТО могли бы отправиться на Украину прямо сейчас. Любящий порассуждать вслух на эту тему президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Зеленским сказал иначе: страны «коалиции желающих» отправят войска на Украину по завершению боевых действий. Из уст ряда других европейских политиков звучит примерно то же самое.

Почему те же Рютте и Макрон бряцают оружием уже осторожнее? Ответ понятен. Стоило второму в 2024 году сделать ряд воинственных заявлений, как его партия с треском проиграла парламентские выборы. Да что там Франция… В Литве, которая вполне может претендовать на звание чемпиона мира по русофобии, бывшая премьер Ингрида Шимоните заикнулась об отправке войск на Украину. После чего набрала во втором туре президентских выборов менее четверти голосов, потому что президент Гитанас Науседа на её фоне знал меру.

Опросы и итоги выборов в разных европейских странах дают такую картину. Против санкций в отношении России и ограниченной поддержки Украины большинство европейцев не возражают. Но как дело доходит до отправки ВСУ дальнобойных ракет и тем более прямой отправки регулярных войск стран НАТО – поддержка падает в разы даже в таких антироссийских странах, как Польша и Дания. Не та в Европе демография, не хотят европейцы впрямую получать гробы с «русского» фронта. И Рютте с Макроном вынуждены это учитывать.

В целом из высказываний двух означенных политиков вполне следует, чего хотят европейские политики. Войска они собираются ввести уже на Украину, которая окончательно войдёт в орбиту влияния НАТО. И разместят они их явно не в близком к границе ЕС и НАТО Львове, а в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Чернигове. Чтобы это случилось, Россию надо измотать до такой степени, чтобы она согласилась на невыгодные условия мира. За ней уже готовы признать Крым и Донбасс – но не более того.

Как заставить Россию «сдаться» и закончить СВО? Ответ очевиден – искать «пушечное мясо», которое помогало бы ВСУ более-менее держать линию фронта. Одних украинских мобилизованных, отловленных ТЦК, может не хватить. Потому остро встаёт вопрос о привлечении боевых подразделений из других стран. Так, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Запад требовал от Грузии открыть «второй фронт». В данном случае не получилось, однако определённые резервы у Рютте и Макрона всё-таки есть.

Грузины на фронте всё же есть – из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили. В качестве «боевого резерва» рассматривается явно и Азербайджан – об уничтожении и пленении наёмников оттуда под Харьковом уже сообщалось. В самом Азербайджане с почестями хоронили соотечественников, воевавших в рядах ВСУ. Видели на Украине и отряды исламистов и пантюркистов из стран Средней Азии. Вспомним о том, куда ехали террористы из «Крокуса»...

Сербские добровольцы, воюющие в Донбассе с 2014 года, говорят о массовом присутствии в рядах ВСУ албанцев из Албании, Косово и Северной Македонии. Как и выходцы из Азербайджана, албанцы тоже часто имеют боевой опыт. Естественно, не стоит забывать об исламистах с Ближнего Востока, контакты с которыми хорошо налажены у спецслужб Британии. Вспомним и о многочисленных «солдатах удачи» из наркокартелей Бразилии, Колумбии и других стран Латинской Америке. Кого-то можно завербовать и в Чёрной Африке.

Определённый резерв для ВСУ есть и в самой Европе. Во-первых, это «солдаты удачи», которых особо много «поставляют» Польша, Британия, Румыния и Хорватия. Во-вторых, это заключённые, которым могут снять все судимости. В-третьих, это жители иммигрантских гетто. Их постепенно снимают с пособий, а война на «русском» фронте – отличная возможность заработать себе и своей семье социальные выплаты до конца своих дней. Наконец, это неонацисты. Их не так много, но они – люди идейные. Им тоже посулят пособия и отказ от уголовного преследования…

Ещё больше уголовников и обителей неблагополучных районов имеется в США. Президент Дональд Трамп на их отправку в ряды ВСУ добро даст вряд ли. Однако он не в состоянии контролировать частные военные компании, которые могут сотрудничать с Рютте как генсеком НАТО через голову американского президента… Словом, определённые возможности обойтись без отправки на Украину регулярных армий у европейских стран есть, и недооценивать их совершенно не стоит.

И совсем не обязательно, чтобы добро на участие в конфликте всех вышеперечисленных вариантов давали правительства их государств. Только в Чехии есть жёсткое правило, по которому отправку военных на Украину из числа своих граждан санкционирует президент. Все остальные попадают туда иными путями… Те же Рютте и Макрон явно надеются, что с помощью сброда со всего мира удастся принудить Россию к миру на их условиях. А потом уже спокойно готовиться к будущей большой войне.

Как должна отвечать Россия – в общем, понятно. Иного выбора, кроме как сдвигать линию фронта максимально далеко на Запад, нам пока европейские политики просто не оставляют.