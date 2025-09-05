  • Новость часаПутин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем
    Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ
    5 сентября 2025, 08:36 Мнение

    Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    кандидат исторических наук, политолог-европеист

    Будет ли Европа воевать с Россией? Глянем на последние заявления и действия. Наиболее серьёзная вещь – достройка железной дороги военного назначения из Германии через Польшу к границе Украины. Обращу внимание на то, что немцы и поляки это не афишировали. То есть наиболее опасные для нас приготовления осуществляются втихую. Или же они прописаны в пространных документах Евросоюза и отдельных европейских стран, которые неподготовленный глаз просто перестанет читать на второй странице.

    Но порой и за заявлениями и позёрскими действиями что-то скрывается. И когда даже не входящая в НАТО и не имеющая большой армии Ирландия обещает Украине военную помощь – не надо поднимать «гордых кельтов» на смех. Слова хорошо иллюстрируют атмосферу, царящую в Европе. Тем более её наглядно показывает визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Польши Дональда Туска на границу с Белоруссией. То есть на возможный театр будущих боевых действий, чего она оба не скрывали.

    Когда Германия собирается увеличить армию в 2,5 раза, прямо называя Россию главной угрозой – становится совсем не смешно. Когда во Франции вроде бы готовятся принять 50 тыс. раненых из зоны неких боевых действий – тоже. Наконец, слово взял генсек НАТО Марк Рютте – самый влиятельный политик Европы последних лет. Он прямо заявил, что противостояние с Россией не исчезнет и по завершении конфликта на Украине. И что Европе надо перевооружаться и увеличивать военных расходы.

    Голландец в данном случае слова на ветер не бросает, и не говорит дежурные для генсека военного альянса фразы. Будучи премьером Нидерландов, он увеличил расходы на оборону, перебросив туда деньги с социальных выплат. Да, те же самые мигранты из стран Ближнего Востока были недовольны сокращением пособий – но Рютте на это пошёл. И пенсионный возраст увеличил… И то, что канцлер Фридрих Мерц провозгласил конец социального государства в Германии ради Бундесвера – он просто повторил за голландским соседом.

    Тем не менее, пределы воинственности заметны и у заявлений европейских политиков. Тот же Рютте ничего не сказал о том, что войска НАТО могли бы отправиться на Украину прямо сейчас. Любящий порассуждать вслух на эту тему президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Зеленским сказал иначе: страны «коалиции желающих» отправят войска на Украину по завершению боевых действий. Из уст ряда других европейских политиков звучит примерно то же самое.

    Почему те же Рютте и Макрон бряцают оружием уже осторожнее? Ответ понятен. Стоило второму в 2024 году сделать ряд воинственных заявлений, как его партия с треском проиграла парламентские выборы. Да что там Франция… В Литве, которая вполне может претендовать на звание чемпиона мира по русофобии, бывшая премьер Ингрида Шимоните заикнулась об отправке войск на Украину. После чего набрала во втором туре президентских выборов менее четверти голосов, потому что президент Гитанас Науседа на её фоне знал меру.

    Опросы и итоги выборов в разных европейских странах дают такую картину. Против санкций в отношении России и ограниченной поддержки Украины большинство европейцев не возражают. Но как дело доходит до отправки ВСУ дальнобойных ракет и тем более прямой отправки регулярных войск стран НАТО – поддержка падает в разы даже в таких антироссийских странах, как Польша и Дания. Не та в Европе демография, не хотят европейцы впрямую получать гробы с «русского» фронта. И Рютте с Макроном вынуждены это учитывать.

    В целом из высказываний двух означенных политиков вполне следует, чего хотят европейские политики. Войска они собираются ввести уже на Украину, которая окончательно войдёт в орбиту влияния НАТО. И разместят они их явно не в близком к границе ЕС и НАТО Львове, а в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Чернигове. Чтобы это случилось, Россию надо измотать до такой степени, чтобы она согласилась на невыгодные условия мира. За ней уже готовы признать Крым и Донбасс – но не более того.

    Как заставить Россию «сдаться» и закончить СВО? Ответ очевиден – искать «пушечное мясо», которое помогало бы ВСУ более-менее держать линию фронта. Одних украинских мобилизованных, отловленных ТЦК, может не хватить. Потому остро встаёт вопрос о привлечении боевых подразделений из других стран. Так, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Запад требовал от Грузии открыть «второй фронт». В данном случае не получилось, однако определённые резервы у Рютте и Макрона всё-таки есть.

    Грузины на фронте всё же есть – из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили. В качестве «боевого резерва» рассматривается явно и Азербайджан – об уничтожении и пленении наёмников оттуда под Харьковом уже сообщалось. В самом Азербайджане с почестями хоронили соотечественников, воевавших в рядах ВСУ. Видели на Украине и отряды исламистов и пантюркистов из стран Средней Азии. Вспомним о том, куда ехали террористы из «Крокуса»...

    Сербские добровольцы, воюющие в Донбассе с 2014 года, говорят о массовом присутствии в рядах ВСУ албанцев из Албании, Косово и Северной Македонии. Как и выходцы из Азербайджана, албанцы тоже часто имеют боевой опыт. Естественно, не стоит забывать об исламистах с Ближнего Востока, контакты с которыми хорошо налажены у спецслужб Британии. Вспомним и о многочисленных «солдатах удачи» из наркокартелей Бразилии, Колумбии и других стран Латинской Америке. Кого-то можно завербовать и в Чёрной Африке.

    Определённый резерв для ВСУ есть и в самой Европе. Во-первых, это «солдаты удачи», которых особо много «поставляют» Польша, Британия, Румыния и Хорватия. Во-вторых, это заключённые, которым могут снять все судимости. В-третьих, это жители иммигрантских гетто. Их постепенно снимают с пособий, а война на «русском» фронте – отличная возможность заработать себе и своей семье социальные выплаты до конца своих дней. Наконец, это неонацисты. Их не так много, но они – люди идейные. Им тоже посулят пособия и отказ от уголовного преследования…

    Ещё больше уголовников и обителей неблагополучных районов имеется в США. Президент Дональд Трамп на их отправку в ряды ВСУ добро даст вряд ли. Однако он не в состоянии контролировать частные военные компании, которые могут сотрудничать с Рютте как генсеком НАТО через голову американского президента… Словом, определённые возможности обойтись без отправки на Украину регулярных армий у европейских стран есть, и недооценивать их совершенно не стоит.

    И совсем не обязательно, чтобы добро на участие в конфликте всех вышеперечисленных вариантов давали правительства их государств. Только в Чехии есть жёсткое правило, по которому отправку военных на Украину из числа своих граждан санкционирует президент. Все остальные попадают туда иными путями… Те же Рютте и Макрон явно надеются, что с помощью сброда со всего мира удастся принудить Россию к миру на их условиях. А потом уже спокойно готовиться к будущей большой войне.

    Как должна отвечать Россия – в общем, понятно. Иного выбора, кроме как сдвигать линию фронта максимально далеко на Запад, нам пока европейские политики просто не оставляют. 

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону

    Суд в Калифорнии признал незаконными действия президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые направили в этот штат национальную гвардию вопреки национальному компромиссу XIX века. Все это открывает перед США интересные перспективы – стать диктатурой или распасться на части. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

