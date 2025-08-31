Туск и фон дер Ляйен посетили польско-белорусскую границу

Tекст: Ирма Каплан

Туск в ходе выступления для прессы заявил, что несмотря на 45-ю годовщину подписания Августовских соглашений, он собрал всех и фон дер Ляйен в частности для того, чтобы показать, что такое современная солидарность сегодня, передает радиостанция RMF 24.

По его словам, солидарность 45 лет была великой мечтой о независимости, великим движением к объединению Европы и отделении себя от «злого мира».

«И эта граница так же важна сегодня, как тогда была важна наша мечта об освобождении от советского господства», – заявил Туск.

Он призвал НАТО, ЕС, Польшу и США объединиться против общего врага, не попускать никаких уступок, быть жесткими и готовыми к борьбе.

«Никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху и не станут гарантией нашей безопасности», – добавил он.

Фон дер Ляйен перечислила суммы, которые теперь направлены на оборону, похвалив председательство Туска.

«Мы предложили десятикратное увеличение военной мобильности и более чем пятикратное увеличение оборонных инвестиций. Это долгосрочный бюджет, который четко фокусируется на военных вопросах, военной мощи и защите границ. <...> Именно во время вашего председательства мы включили 800 млрд евро инвестиций в оборонный план. Эти 800 млрд евро могут и должны быть инвестированы до 2030 года», – сказала глава ЕК.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов. При этом фон дер Ляйен заявила, что Польша получит дополнительные военные дотации из нового семилетнего бюджета Евросоюза, при этом расходы на военную мобильность планируется увеличить в 10 раз.